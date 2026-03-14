Silicon Motion представила контроллер SM8008 для загрузочных SSD в дата-центрах

Компания Silicon Motion анонсировала контроллер SM8008, предназначенный для создания загрузочных SSD в дата-центрах и накопителей корпоративного класса со сверхнизким энергопотреблением. Изделие, выполненное на фирменной платформе MonTitan, поддерживает интерфейс PCIe 5.0 x4 (протокол NVMe 2.0a).

Отмечается, что стремительное развитие ИИ и облачной инфраструктуры сопровождается развёртыванием большого количества новых серверов, каждый из которых нуждается в надёжном и энергоэффективном загрузочном накопителе. В масштабах гиперскейлеров и крупных облачных провайдеров эксплуатируются миллионы серверов. В таких условиях даже незначительная экономия электроэнергии в расчёте на один SSD может привести к существенному снижению общего энергопотребления и уменьшению эксплуатационных расходов ЦОД.

Контроллер SM8008 изготавливается с применением 6-нм технологии TSMC. Он обеспечивает скорость последовательной передачи информации до 14 Гбайт/с, а показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) достигает 2,3 млн. При этом энергопотребление в активном режиме составляет менее 5 Вт. Используется восьмиканальная архитектура NAND с поддержкой ONFI и Toggle DDR 5.0 со скоростью до 3600 МТ/с (MT/s). Говорится о возможности применения одноканальной памяти DDR4-3200 и LPDDR4-3200 ECC DRAM.

Изделие соответствует спецификации OCP Hyperscale NVMe Boot SSD Version 1.0. Реализована поддержка TCG Opal 2.0, а также AES-256, SHA2-512 и RSA-3072b с аппаратным ускорением. Чип использует технологию Silicon Motion NANDCommand и усовершенствованный механизм коррекции ошибок LDPC, благодаря чему достигаются долговечность и стабильность производительности. На базе контроллера могут создаваться SSD в различных форм-факторах, включая M.2, U.2, E1.S и E3.S.

