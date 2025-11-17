Silicon Motion представила контроллер SM8388 для QLC SSD с интерфейсом PCIe 5.0

Компания Silicon Motion Technology анонсировала контроллер SM8388, предназначенный для построений корпоративных SSD большой ёмкости на основе флеш-чипов памяти QLC. Утверждается, что новинка позволяет создавать сравнительно недорогие твердотельные накопители Nearline-класса.

Изделие полностью соответствует спецификации NVMe 2.6; поддерживается интерфейс PCIe 5.0. Контроллер имеет восьмиканальную архитектуру со скоростью передачи данных до 3200 MT/s. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 14,4 Гбайт/с. Производительность IOPS при произвольном чтении — до 3,5 млн.

SSD на базе SM8388 могут иметь вместимость до 128 Тбайт. Контроллер подходит для применения в накопителях различных форм-факторов, включая EDSFF (E1.S/E3.S) и U.2/U.3. Говорится о развитых средствах обеспечения безопасности, включая поддержку TCG Opal, шифрования AES-256, безопасной загрузки и аппаратной технологии Root of Trust (RoT). Заявленное типовое энергопотребление находится в пределах 5 Вт.

Отмечается, что SM8388 является дальнейшим расширением платформы разработки SSD под названием MonTitan, которая дебютировала вместе с высокопроизводительным 16-канальным контроллером SM8366 для накопителей с поддержкой PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0a и OCP 2.0. Это решение применяется в составе SSD различных производителей, включая Unigen и Innodisk.

Новый контроллер — Silicon Motion SM8388 — ориентирован на устройства хранения данных для облачных платформ и кластеров ИИ. О намерении использовать такие SSD в своих серверных системах уже сообщила AIC.

