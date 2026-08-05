Marvell представила контроллер Bravera SC6 для SSD с интерфейсом PCIe 6.0

Компания Marvell анонсировала контроллер Bravera SC6 (MV-SF1410), предназначенный для построения SSD корпоративного класса с интерфейсом PCIe 6.0. Такие накопители будут использоваться в инфраструктурах гиперскейлеров, облачных провайдеров и операторов крупных дата-центров.

Новинка соответствует спецификации NVMe 2.2. Реализованы 16 каналов данных NAND; возможно применение чипов флеш-памяти SLC, MLC, TLC и QLC. Благодаря однопортовой конфигурации с четырьмя линиями (PCIe 6.0 х4) контроллер позволяет внедрять SSD нового поколения без необходимости внесения кардинальных изменений в существующую инфраструктуру. Заявлена обратная совместимость со стандартами PCIe 1.0-5.0.

Конфигурация MV-SF1410 включает в общей сложности 16 ядер: это 12 ядер Arm Cortex-R82 (в двух кластерах по шесть ядер), три дополнительных ядра Arm Cortex-M7, а также ядро Cortex-M3, отвечающее за функции безопасности (шифрование AES, хеширование SHA, криптография RSA, ECC). Предусмотрены 5 Мбайт встроенной памяти SRAM, 64-бит интерфейс DDR5 и дополнительный 8-бит ECC-интерфейс. Такая архитектура памяти, как утверждается, ускоряет обработку метаданных, кеширование и общую производительность, одновременно обеспечивая целостность информации.

Контроллер поддерживает технологию Marvell NANDEdge шестого поколения с передовым движком коррекции ошибок LDPC. Изделие функционирует при напряжении 1,2 В, обеспечивая скорость до 3600 МТ/с (MT/s). Имеется встроенный аппаратный RAID-движок для повышения отказоустойчивости. Возможны гибкие варианты загрузки прошивки — из SPI NOR Flash или через интерфейс PCIe, что упрощает развёртывание.

В целом, по заявлениям Marvell, передовой контроллер Bravera SC6 сочетает высокую производительность, масштабируемость, надёжную защиту и интеллектуальное управление флеш-памятью. Поставки образцов изделия запланированы на IV квартал текущего года.

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