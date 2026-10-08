Беспилотник атаковал ЦОД «Яндекса» в Рязанской области

Дата-центр «Яндекса», расположенный в городе Сасово в Рязанской области, был атакован БПЛА. Работу объекта пришлось приостановить, при этом некоторые сервисы могут оказаться недоступными для пользователей, сообщает «Коммерсантъ». «Яндекс» пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово, передают «Ведомости».

Первые данные появились в 1:44 МСК в телеграм-канале Yandex Cloud Alerts, сообщившем о сбоях в работе электропитания в зоне доступности ru-central-b. ЦОД запущен в 2014 году и занимает некоторые помещения завода «Саста», для подключения к сети «Яндекса» были проложены линии оптоволоконной связи между Сасово и Москвой.

Приблизительно в 8:00 МСК от пресс-службы «Яндекса» поступили данные об инциденте, затронувшем часть инфраструктуры. В компании подчеркнули, что ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет, ведутся работы по устранению последствий нападения. Сообщалось, что основные сервисы продолжали работать в штатном режиме.

В 8:25 МСК появилась информация о сохранении недоступности ru-central-b. На канале Yandex Cloud Alerts объявлено о переключении нагрузок на другие зоны доступности, в остальных зонах работа продолжалась в обычном формате. При этом подчёркивалось, что создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть «лимитировано».

Позднее появилась информация о том, что ЦОД атакован беспилотником. Хотя пострадавших нет, пожар затронул инфраструктуру, устранением последствий занялись оперативные службы. На тот момент было объявлено, что работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов компании может оказаться недоступной. По словам губернатора Рязанской области, ночью над регионом сбиты два беспилотника, загорелась кровля «одного из предприятий».

Последнее сообщение от 15:19 МСК гласит: «Зона доступности ru-central1-b остаётся недоступной. Причиной инцидента стал пожар, произошедший в результате атаки БПЛА на дата-центр Яндекса в Сасово и затронувший часть инфраструктуры Yandex Cloud. Работа дата-центра полностью остановлена. В настоящее время создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано. Наша команда продолжает работу над устранением последствий инцидента. При возникновении вопросов обращайтесь в техническую поддержку. Следующее обновление опубликуем в 19:00 мск».

Ранее стало известно, что в результате нескольких атак иранских БПЛА был полностью выведен из строя облачный регион AWS в Бахрейне — компания признала, что восстановить ресурсы и данные региона me-south-1 не представляется возможным.

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