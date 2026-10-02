Traysar и Armada разрабатывают быстрозакапываемые ИИ ЦОД для американских военных

Traysar, занимающийся технологиями создания подземной инфраструктуры в интересах американских военных, объединил усилия со специалистом по периферийным вычислениям — компанией Armada для размещения суверенных вычислительных ИИ-мощностей под землёй, сообщает Datacenter Dynamics. Traysar представила буровую платформу Terminus на основе грузового автомобиля, предназначенную для развёртывания подземной инфраструктуры.

Компании намерены объединить компетенции Traysar в сфере подземных систем с модульными дата-центрами Armada. В частности, они рассчитывают изучить возможность внедрения интегрированных подземных решений для защищённых ИИ-вычислений, командования и управления, обеспечения связи и выполнения критически важных для США нагрузок. По данным компаний, распределённые подземные проекты можно объединить в суверенную сеть Sovereign AI Grid таким образом, чтобы критически важные рабочие нагрузки никогда не зависели от единственного объекта.

По словам Traysar, нельзя, чтобы инфраструктура нового поколения была уязвимой. Платформа Terminus превращает земную кору в защитный слой для оборудования, от которого Америка более всего зависит. Объединив возможности Traysar по созданию подземных объектов и их эксплуатации с решениями Armada по внедрению мощной вычислительной инфраструктуры практически в любой локации, компании задают новый стандарт отказоустойчивости вычислительных решений, которые будут скрыты, защищены и работоспособны даже в случаях, когда наземная инфраструктура перестанет функционировать.

Armada известна своими модульными периферийными ЦОД, которые можно размещать там, где доступно электричество. Ранее её наработками уже пользовались американские военные, в т.ч. ВМС США в ходе учений UNITAS. Выпускаются разные варианты модульных ЦОД Armada, недавно она представила крупнейшую на сегодня 10-МВт модель Orion. Второй по величине модуль — Leviathan с мощностью 1,77 МВт. В мае Armada привлекла $230 млн на расширение выпуска модульных ЦОД.

В Armada заявляют, что ИИ-инфраструктуру ожидает «распределённое, суверенное и отказоустойчивое будущее». Платформа Terminus обеспечивает проекту «новое измерение». Вместе компании способны разместить под землёй полностью суверенный ИИ-узел с изоляцией от внешних сетей. Он будет находиться поблизости от задачи, которую поддерживает и обеспечивать работу даже в том случае, если на поверхности инфраструктура не сможет функционировать.

В апреле появилась информация, что Microsoft намекнула на строительство защищённых дата-центров на фоне событий на Ближнем Востоке.

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