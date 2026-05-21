Armada привлекла $230 млн на расширение производства модульных ИИ ЦОД

Armada Inc., поставляющая контейнерные дата-центры и ПО для спутниковых интернет-технологий, привлекла $230 млн инвестиций, повысив оценку капитализации до $2 млрд, сообщает Silicon Angle. Ведущими инвесторами выступили BlackRock, Overmatch и 8090 Industries. Также в раунде приняли участие другие компании, в т.ч. крупный поставщик промышленного оборудования Johnson Controls, заключивший с Armada сделку о промышленном партнёрстве.

Armada предлагает серию портативных ЦОД Galleon. Самый компактный вариант Beacon размером всего с чемодан, самый большой обеспечивает вычислительную мощность в несколько мегаватт. ЦОД поставляются в защищённых контейнерах, способных выдержать высокие температуры, удары и прочие внешние воздействия. Встроенные в корпус датчики позволяют своевременно выявлять попытки взлома. Прочность таких ЦОД позволяет работать даже в нетипичных условиях. По словам Armada, дата-центры можно вводить в эксплуатацию за несколько дней, поскольку им не нужна специальная энергетическая инфраструктура.

Johnson Controls тоже выпускает модульные ЦОД и имеет подразделение Silent-Aire для производства систем воздушного охлаждения серверных. Недавно компания также приобрела купила разработчика СЖО Alloy Enterprises. Johnson Controls поможет Armada построить производство площадью 37 тыс. м2 для выпуска модульных дата-центров. Уже летом компании рассчитывают начать производство, первоначально приоритете будет отдаваться самому крупному варианту ЦОД Armada — Leviathan.

Компания также предлагает маркетплейс, позволяя предустановить сторонние ИИ-системы на оборудование Galleon, а платформа Bridge позволяет монетизировать ИИ-инфраструктуру, сдавая вычислительные мощности в аренду. Сервис Atlas позволяет клиентам приобретать спутниковые терминалы Starlink за «кредиты» Microsoft Azure, управлять ими и отслеживать использование интернета. Наконец, ПО Drones добавляет функциональность, позволяющую управлять БПЛА. Armada заявляет, что ПО позволяет собирать телеметрию состояния компонентов беспилотников и отслеживать их полёт, а встроенный ИИ-ассистент ускоряет выполнение некоторых задач, вроде составления графиков техобслуживания.

