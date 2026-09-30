Вышел вычислительный модуль Walnut Pi CM2 — альтернатива Raspberry Pi CM5 на платформе Allwinner

Компания Walnut Pi, по сообщению ресурса CNX Software, представила вычислительный модуль Compute Module 2 (CM2), подходящий для работы с ИИ-приложениями. Новинка, выполненная на аппаратной платформе Allwinner, призвана стать более доступной альтернативой Raspberry Pi CM5.

В основу Walnut Pi CM2 положен процессор Allwinner T527, который объединяет восемь ядер Arm Cortex-A55 (четыре с частотой 1,8 ГГц и четыре с частотой 1,42 ГГц) и одно ядро XuanTie E906 с архитектурой RISC-V (200 МГц). В состав изделия входят графический блок Arm Mali-G57 MC1 с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.3, а также нейропроцессорный узел (NPU) с производительностью 2 TOPS. Объём оперативной памяти LPDDR4 может составлять 1, 2 или 4 Гбайт.

В оснащение новинки включены адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, сетевой контроллер 1GbE, флеш-чип eMMC вместимостью 16 Гбайт (опционально). Реализована поддержка интерфейсов HDMI (до 4Kp60), MIPI DSI (4 линии) и MIPI CSI (4 линии), USB 3.0 и USB 2.0, PCIe 2.х x1 и пр. Габариты изделия составляют 55 × 40 мм, масса — 9,6 г.

Для решения доступна интерфейсная плата Walnut Pi CM2 IO Board. Она оборудована слотом microSD, коннекторами HDMI, MIPI DSI и MIPI CSI, двумя микрофонами, 3,5-мм аудиогнездом, слотом M.2 Key-M (PCIe 2.1 x1) для SSD типоразмера 2230/2242/2260/2280, 40-контактной колодкой GPIO, портами USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A, а также гнездом RJ45 для сетевого кабеля. Питание (5 В) подается через разъём USB Type-C.

Вычислительный модуль позволяет использовать программные платформы Walnut Pi OS (на базе Debian 12), Ubuntu и Android. Цена Walnut Pi CM2 в зависимости от модификации варьируется от $28 до $49.

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