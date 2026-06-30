Первый ЦОД, построенный в действующей шахте, открылся в Доломитовых Альпах

Состоялся официальный ввод в эксплуатацию дата-центра, построенного в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии. ЦОД Intacture расположен на глубине 100 м в каменоломне Tuenetto di Predaia в итальянской долине Валь-ди-Нон. Рядом с помещениями ЦОД — хранилища яблок, игристого вина и сыра, сообщает Datacenter Dynamics.

Проект стоимостью €50 млн ($58 млн) реализован в рамках государственно-частного партнёрства Trentino DataMine, организованного Университетом Тренто и местными бизнесами в сентябре 2025 года. О завершении строительства сообщалось ещё в апреле, но официальный ввод в эксплуатацию состоялся только теперь. На реализацию проекта ушло немногим более двух лет. Более €18 млн ($21 млн) из всех инвестиций поступило в рамках одной из программ Национального плана восстановления и устойчивости Италии (National Recovery and Resilience Plan, PNRR).

В Trentino DataMine заявляют, что Intacture — первый ЦОД в Европе, построенный непосредственно в действующей шахте. Мощность составляет 6 МВт, объект не использует воды и на 100 % питается за счёт электричества из возобновляемых источников. Более 80 % площадей ЦОД приходится на подземные помещения, это позволило избежать строительства больших зданий на поверхности. В процессе строительства извлекли около 63 тыс. м3 горных пород, проложили 15 км тоннелей и построили вертикальную шахту.

По словам представителя итальянского правительства, страна имеет всё необходимое, чтобы стать средиземноморским хабом в сфере обработки данных и вычислительных мощностей благодаря стратегически выгодному географическому положению, развитой цифровой инфраструктуре и динамичной, конкурентоспособной производственной экосистеме.

Подземные ЦОД становятся всё популярнее в Европе из-за высокого уровня физической защиты и относительной безопасности для окружающей среду. Бельгийский провайдер IT-сервисов Cegeka в прошлом году анонсировал первоначальные инвестиции в объёме €40 млн ($46,9 млн) в строительство подземного дата-центра в бельгийской провинции Лимбург. В феврале 2025 года сообщалось, что Scandinavian Data Centers построит экологичный ЦОД с энергохранилищем на месте подземного военного завода в Швеции. А в Норвегии под землёй разместили суперкомпьютер Olivia.

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