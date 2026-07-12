Aruba IT купила ещё три ГЭС для питания своих ЦОД в Италии

Итальянский оператор ЦОД Aruba (Aruba IT) приобрёл три гидроэлектростанции в окрестностях Турина. ГЭС находятся в коммунах Кафассе (Cafasse), Баланджеро (Balangero) и Ланцо-Торинезе (Lanzo Torinese), расположенных вдоль реки Стура-ди-Ланцо (Stura di Lanzo). Они дают около 10 ГВт∙ч возобновляемой энергии ежегодно, сообщает Datacenter Dynamics.

Детали сделки пока не разглашаются. По словам Aruba, каждая новая ГЭС в портфолио компании увеличивает долю «чистой» энергии, которую та генерирует напрямую и отправляет на обеспечение цифровой инфраструктуры. ГЭС генерируют для компании 60 ГВт∙ч ежегодно. Рост генерации возобновляемой энергии, по словам компании, ведёт к снижению воздействия на окружающую среду не только её собственных сервисов, но и IT-оборудования клиентов в её дата-центрах.

Теперь Aruba владеет 11 ГЭС в Италии, совокупной мощностью 11,6 МВт. ГЭС расположены на пяти реках четырёх регионов — Пьемонта (Piedmont), Ломбардии (Lombardy), Венето (Veneto) и Фриули-Венеция-Джулия (Friuli-Venezia Giulia). В конце 2020 года она купила четыре электростанции, а в 2023 году — совокупной мощностью 6 МВт, а в 2023 году — две ГЭС общей мощностью 2 МВт Кроме того, в 2024 году она возобновила работу «списанной» микро-ГЭС в Меленьяно (Melegnano). Недавно компания закончила работу над третьей турбиной гидроэлектростанции, расположенной на территории кампуса Ponte San Pietro (BG) в Бергамо.

Кампус в Бергамо имеет три здания ЦОД. Здание общей площадью 17,6 тыс. м2 обеспечивает 8 тыс. м2 колокейшн-мощностей в 10 вычислительных залах, мощность составляет 12 МВт. Здания B и C обеспечивают 9 и 8 МВт мощностей, колокейшн-площади составляют 4,95 тыс. м2 и 5,95 тыс. м2 соответственно. Для питания кампуса используются солнечные, гидроэлектрические и геотермальные мощности. В дальнейшем кампус может быть увеличен до пяти ЦОД общей мощностью 60 МВт.

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