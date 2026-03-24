Работа облака AWS в Бахрейне снова нарушена в результате активности беспилотников

Компания Amazon объявила, что региональное подразделение Amazon Web Services (AWS), расположенное в Бахрейне, пострадало от «нарушения работы», связанного с текущим конфликтом на Ближнем Востоке. Это уже второй случай за месяц, когда в регионе страдает инфраструктура ЦОД компании, напоминает Reuters.

Сбой в работе AWS вызван активностью в районе ЦОД беспилотников. Впрочем, пока подробностей нет, а Amazon пока не ответила на запрос о том, был ли объект в Бахрейне непосредственно атакован беспилотниками или сбой вызван ударами дронов по объектам в близлежащей округе. Компания помогает клиентам перевести свои данные в другие регионы AWS, пока работа не будет восстановлена, но масштаб ущерба и вероятная продолжительность отсутствия обслуживания не разглашаются.

Регион AWS в Бахрейне пострадал после начала активной фазы конфликта на Ближнем Востоке уже второй раз. Ранее в марте AWS объявила, что зоны доступности в Бахрейне и ОАЭ пострадали в результате удара БПЛА, оставшись без электроснабжения. Сообщалось, что компания работает над восстановлением работоспособности инфраструктуры, включая перенос вычислительных нагрузок в другие облачные регионы.

По данным Reuters, удар по объекту в ОАЭ носит знаковый характер — это первый случай, когда военные действия нарушили работу объекта одной из крупнейших американских технологических компаний. Из-за структурных повреждений Amazon ориентировалась на «длительный» период восстановления работоспособности.

Сообщается, что удары «причинили структурный ущерб, нарушили подачу электричества, а в некоторых случаях потребовалось тушение пожаров, что вызвало дополнительный ущерб от воды». На момент первых атак Amazon заявила, что расположенный в Бахрейне регион пострадал от удара беспилотника «в непосредственной близости» от одного из объектов компании.

