Минцифры и Минобороны РФ занялись вопросами защиты российских ЦОД

На фоне атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» Минцифры занялось обсуждением возможных мер противодействия подобным инцидентам с Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс». При этом базовая функциональность сервисов компании сохраняется несмотря на атаки.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, тот факт, что при таком объёме атаки сервисы продолжают функционировать, свидетельствует, что «коллеги уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению мощностей». Как заявил Шадаев, «Яндекс» столкнулся с «беспрецедентной атакой». Министр подчеркнул, что сейчас «Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов». По его словам, возникшие проблемы помогает решать вся отрасль ЦОД страны.

Дополнительно, как сообщает «Российская газета», министр сообщил парламентариям, что планируется поддерживать строительство ЦОД на востоке России: «Точно есть необходимость в стимулировании строительства дата-центров в целом по стране, ну и на Урале, и в Восточной Сибири в частности».

По данным главы Минцифры, в регионах наблюдается профицит энергии, тогда как в московской агломерации сосредоточено более 80 % всех ресурсов ЦОД, поэтому стоит задача более равномерного распределения. Сегодня в России 42 проекта ЦОД находятся на разных этапах реализации и их планируется взять под персональное сопровождение.

В последние дни от атак БПЛА пострадали дата-центры «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Наблюдаются перебои в работе сервисов «Яндекса», а также клиентов компании, пользующихся её мощностями. По данным пресс-службы компании, ведутся работы по восстановлению работоспособности служб, техническая поддержка продолжает оказывать помощь клиентам, а с другими облачными операторами имеются договорённости об ускоренном размещении и резервировании ресурсов, в т.ч. в Selectel, K2Cloud и VK Cloud.

Заявление о стимулировании строительства ЦОД на востоке России дополняет данные NF Group о том, что планы ввода мощностей ЦОД в Московском регионе опережают возможности рынка. Ещё до атак она сообщала, что в 2026 году в регионе, вероятно, введут в эксплуатацию около трети от заявленных ранее мощностей ЦОД. Для оставшихся ⅔ сроки ввода перенесены.

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