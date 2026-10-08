Планы ввода мощностей ЦОД в Московском опережают возможности рынка

В 2026 году в Московском регионе, вероятно, введут в эксплуатацию около трети от заявленных ранее мощностей ЦОД. Для оставшихся ⅔ сроки ввода перенесены, сообщает NF Group. При этом из заявленных на 2027 год мощностей около 80 % приходится на проекты, которые не удастся реализовать в 2026 году.

В июне сообщалось, что из 128 проектов на сумму около 1 трлн руб., анонсированных в России за последние три года, приостановлена реализация 38 с общим объёмом инвестиций 128,6 млрд руб. По словам экспертов, на сроки оказали влияние проблемы с доступностью энергомощностей, степень готовности площадок, стоимость финансирования и продолжительность проектирования новых объектов, а также время, необходимое на их присоединение.

Например, в июле сообщалось, что в Московской области в десятки раз выросла стоимость арендной платы за государственные земельные участки под строительство ЦОД. Это произошло после вступления в силу поправок в закон «О регулировании земельных отношений в Московской области» в декабре 2025 года

В то же время важным фактором, повлиявшим на рост спроса, является развитие ИИ-проектов. Они предполагают повышенную нагрузку на стойко-место. Следствием этого стали повышенные требования к энергетической инфраструктуре и использование более современных систем охлаждения.

В целом, согласно сентябрьским данным NF Group, за последние пять лет ёмкость российского рынка ЦОД выросла почти вдвое, до 1,8 ГВт с учётом коммерческих и государственных ЦОД, а также объектов, находящихся в ведении корпораций. По словам председателя правительства РФ, выступавшего в ходе форума «Цифровые решения», сейчас на стадии строительства в стране насчитываются 42 объекта с совокупными инвестициями, превышающими 280 млрд руб.

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