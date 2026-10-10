Cloud4U открыл бронирование стойко-мест в ЦОД «Марфино»

Облачный провайдер Cloud4U начал принимать заявки на размещение оборудования в строящемся дата-центре DC4U.S33 «Марфино» в Московской области. Стойко-места первой очереди можно забронировать до ввода объекта в эксплуатацию.

Вычислительный комплекс DC4U.S33 «Марфино» спроектирован в соответствии с требованиями уровня Tier IV. Это объект с полной автономностью инженерных систем, резервированием на уровне до 2N и расчётной IT-мощностью 30 МВт, рассчитанный на размещение до 2000 стоек (мощность на стойку — 15 кВт). Площадка создаётся как физическая основа для всего спектра услуг Cloud4U — от colocation и аренды стоек до частных и катастрофоустойчивых облаков.

Энергоснабжение центра обработки данных будет задействовано от трёх источников: внешней сети, собственной газовой генерации и дизельных электростанций. Физическая защита включает охраняемый периметр и защиту от беспилотников. Часть инфраструктуры уже работает: ранее Cloud4U подключил к площадке 150 кВт и разместил первые контейнерные ЦОД, которые принимают оборудование заказчиков.

Ёмкость доступна в трёх форматах: отдельные стойко-места, выделенный машинный зал или контейнерный ЦОД на площадке заказчика. Условия и очерёдность размещения фиксируются в момент подачи заявки, поэтому переезд можно спланировать заранее: выбрать зал, согласовать мощность на стойку и увязать сроки с поставкой оборудования. Заявку можно оставить на официальной странице площадки.

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