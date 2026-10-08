YADRO представила контейнерный ЦОД Borey с возможностью гибкого масштабирования

Компания YADRO анонсировала контейнерный дата-центр Borey, который позволяет оперативно разворачивать вычислительную инфраструктуру на неподготовленных объектах и размещать резервные мощности на удалённых площадках.

Решение представляет собой готовую вычислительную систему внутри изолированного модуля с возможностью размещения серверов, СХД и сетевого оборудования. Yadro Borey выпускается в 30-, 40- и 45-футовых исполнениях: в зависимости от конфигурации внутри могут быть установлены от двух до восьми стоек формата 42U или 48U.

Дата-центр оснащается системами электропитания (ИБП мощностью до 50 кВт с резервированием N+1, два ввода питания), мониторинга и удалённого управления, контроля доступа, видеонаблюдения и автоматического газового пожаротушения. Интегрированная система охлаждения построена с уровнем резервирования N+1: она обеспечивает отвод до 12 кВт тепла от каждой серверной стойки. В стандартном исполнении ЦОД рассчитан на работу при температуре окружающей среды от -45 до +45 °C, а опционально нижняя граница может быть расширена до -60 °C.

Обеспечивается возможность гибкого масштабирования. В зависимости от потребностей заказчика устанавливается один автономный модуль или монтируются несколько контейнеров в виде многоуровневого комплекса с единой инженерной и логистической инфраструктурой. Допускается построение многоэтажных ЦОД с установкой лифтов и лестничных маршев, а также общим фасадом. При этом не требуется разрешение на капитальное строительство, что сводит к минимуму временные затраты на формирование полнофункционального объекта. Возможно размещение в любых регионах с разными климатическими условиями, включая территории со слабо развитой инфраструктурой.

Срок производства и комплектации контейнерного ЦОД составляет от 8 до 10 недель в зависимости от выбранного исполнения, а на его запуск и ввод в эксплуатацию требуется всего один рабочий день (без учёта доставки). Изделия изготавливаются на собственных площадях в Москве. Модули можно перевозить по дорогам общего пользования без специального разрешения и сопровождения: в транспортном положении решение неотличимо от стандартного ISO-контейнера, не имеет технологических отверстий и выступающих элементов. При необходимости ЦОД можно перевезти на другую площадку и повторно ввести в эксплуатацию на новом месте.

К услугам заказчиков — сервисные центры в регионах России, склад запчастей, оперативный выезд специалистов и техническая поддержка в режиме 24/7/365. Состояние инженерной инфраструктуры отслеживает централизованная система мониторинга с возможностью удалённого контроля. Через веб-интерфейс она позволяет получать данные о работе инженерных подсистем и автоматические уведомления, в том числе через мессенджеры. Предоставляется комплексная гарантия на все работы и оборудование (от 12 мес.).

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