YADRO представила СХД TATLIN.BACKUP.L с полезной ёмкостью до 1 Пбайт

Компания YADRO, входящая в «ИКС Холдинг», анонсировала систему хранения TATLIN.BACKUP.L для резервного копирования больших объёмов информации. Новинка ориентирована на крупные банки, телекоммуникационные корпорации, промышленные предприятия и государственные учреждения.

В состав системы входят два контроллера типоразмера 2U, которые функционируют в режиме высокой доступности Active-Passive. Каждый из них оснащён двумя процессорами (модель не уточняется) и 1,5 или 2 Тбайт оперативной памяти. Работу базового кеша для метаданных обеспечивают девять SSD (NVMe) на 7,68 или 15,36 Тбайт. Реализованы 12 сетевых портов 10/25GbE.

Новинка комплектуется дисковым модулем расширения DBS типоразмера 4U, рассчитанным на 96 накопителей стандарта LFF. Суммарная полезная вместимость может превышать 1 Пбайт (6 Пбайт при сжатии 6:1). Высокая надёжность хранения данных обеспечивается благодаря собственной технологии T-RAID, механизмам защиты от потери питания, а также мгновенным снимкам различных типов, включая неудаляемые. Базовая скорость записи составляет 22 Тбайт/ч. При использовании протокола T-BOOST показатель может повышаться до 45 Тбайт/ч путём передачи только уникальных блоков информации.

Заявлена поддержка протоколов NFS (NFS v3, v4.0, v4.1 и v4.2 без Kerberos), SMB (v2, v3), SMTP, SNMP v3, Remote Syslog, TCP/IP. Максимальное число локальных пользователей — 59 тыс. (рекомендуется не более 1 тыс.). Говорится о совместимости с Astra Linux, Debian, Ubuntu, «РЕД ОС» и SberLinux OS. Система TATLIN.BACKUP поддерживает распределённую дедупликацию и компрессию в виде специализированного агентского ПО, которое устанавливается на стороне источника данных (отвечает за пересылку только уникальных блоков информации по специализированному протоколу T-BOOST).

Габариты контроллеров составляют 481,2 × 755,1 × 88,1 мм, масса — 31 кг. Модуль расширения имеет размеры 448 × 1040 × 178 мм и весит до 96,4 кг в зависимости от конфигуарции. Диапазон рабочих температур — от +15 до +32 °C.

Отмечается, что система TATLIN.BACKUP.L успешно прошла внутренние испытания в лаборатории YADRO и тестирование на стендах заказчиков, подтвердив стабильную работу под высокой нагрузкой. Новинка проходит процедуру регистрации в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: