Попроще и подешевле: YADRO обновила конфигурации TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP на фоне глобального дефицита компонентов

Компания YADRO представила оптимизированные версии СХД TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP, использование которых поможет снизить стоимость хранения данных при, как заявляют разработчики, сохранении ключевых эксплуатационных параметров СХД. YADRO отметила, что представленные конфигурации разработаны в ответ на глобальное удорожание и дефицит компонентов для серверов и СХД.

Новые версии TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP расширяют возможности выбора конфигурации под прикладные сценарии и бюджет заказчиков, которым приходится в этих условиях одновременно решать две задачи: обновлять и масштабировать ИТ-инфраструктуру, сохраняя инвестиции в разумных пределах, говорит YADRO.

Оптимизированная конфигурация TATLIN.AFA с 1 Тбайт RAM не уступает по производительности флагманской версии с 2 Тбайт, но при этом дешевле. Вместе с тем флагманская версия TATLIN.AFA с 2 Тбайт RAM лучше справляется с дедупликацией благодаря большему объёму памяти. При этом обе конфигурации получат полную функциональность ПО TATLIN 4.0 и 4.1, включая поддержку грядущих технологий онлайн-компрессии данных и асинхронной репликации.

Обновлённая конфигурация СХД для резервного копирования TATLIN.BACKUP с 1,5 Тбайт RAM сопоставима по производительности благодаря доработкам в ПО с конфигурацией с 2 Тбайт RAM в малых системах с полезной ёмкостью до 380 Тбайт. Однако для работы с большей дисковой ёмкостью и расширенным набором функций рекомендуется перейти на классическую флагманскую конфигурацию с 2 Тбайт RAM.

Функция компрессии данных для TATLIN.AFA и TATLIN.UNIFIED, которая находится на финальной стадии разработки и войдёт в ПО TATLIN 4.1, позволит более эффективно использовать полезную ёмкость систем и дополнительно снизить стоимость хранения данных. Компания сообщила, что технологию уже можно протестировать на реальных данных с помощью эмулятора, доступного по запросу через её коммерческих представителей.

YADRO отмечает растущий приоритет для заказчиков стабильности поставок и обслуживания, а также баланса между производительностью и экономической целесообразностью. Компания заранее озаботилась запасами комплектующих и ключевых компонентов для СХД, которых хватит на 2026 год и часть 2027 года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: