YADRO представила коммутаторы KORNFELD SE для кампусных сетей

Компания YADRO анонсировала коммутаторы KORNFELD SE для построения современных корпоративных сетей доступа, агрегации и управления инфраструктурой. Устройства, как утверждается, ориентированы на организации, которым необходимы предсказуемая производительность, защищённое подключение, централизованная управляемость и возможность масштабировать сеть без усложнения эксплуатации.

В семейство KORNFELD SE вошли модели C2000, C3000, C4000 и C4034F. Изделия первой серии предназначены для подключения рабочих мест, Wi-Fi-точек, камер, IP-телефонии, СКУД и других периферийных устройств. Будут предлагаться варианты с 8, 24 и 48 портами, поддержкой PoE+.

В свою очередь, KORNFELD SE C4000 — решения для высоконагруженных кампусных сетей. Эти коммутаторы рассчитаны на такие сценарии, как инфраструктуры Wi-Fi 6/7, 4K-видеонаблюдение, периферийные устройства с высоким энергопотреблением, крупные офисные и производственные площадки. В серию войдут модели с 24 и 48 портами (аплинк до 100 Гбит/с). Упомянута поддержка (U)PoE до 90 Вт и возможность стекирования до девяти устройств.

KORNFELD SE C4034F — решение уровня L3 для объединения коммутаторов доступа, построения ядра небольшой кампусной сети и организации управляющих сетей в инфраструктуре ЦОД. Оно, как утверждается, даёт возможность строить отказоустойчивую сетевую архитектуру с понятным масштабированием и централизованной эксплуатацией. Реализованы порты 10/25GbE (аплинк 100GbE), а коммутационная способность достигает 760 Гбит/с.

Более подробные технические характеристики приводятся для коммутаторов KORNFELD SE C3000, разработанных для распределённых офисов, корпоративных сетей, видеонаблюдения и Wi-Fi-инфраструктуры. В это семейство включены варианты C3030, C3030P, C3054 и C3054P. У первых двух из перечисленных решений порты имеют конфигурацию 24 × 1GbE с uplink-портами 6 × 1/10GbE (SFP+), у двух других — 48 × 1GbE и 6 × 1/10GbE (SFP+). Версии с индексом «Р» в обозначении обладают поддержкой PoE++ с бюджетом до 750 Вт. Две младшие модели обеспечивают коммутационную способность до 168 Гбит/с, две старшие — до 216 Гбит/с. Имеются как встроенные блоки питания, так и поддержка блоков CRPS (в том числе DC). Коммутаторы выполнены в форм-факторе 1U. Габариты составляют 440 × 410 × 44 мм, масса — до 10 кг (в зависимости от модификации). Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C.

Подчёркивается, что в устройствах KORNFELD SE учтены требования корпоративной среды к безопасности доступа и эксплуатации. Коммутаторы поддерживают механизмы контроля подключений и инструменты сопровождения, которые позволяют интегрировать оборудование в действующие процессы настройки, мониторинга и администрирования. Решения C3000 появятся на рынке предстоящим летом, а устройства C2000, C4000 и C4034F — до конца 2026 года. Новинки планируется включить в реестр Минпромторга.

