YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin

Компания YADRO, входящая в «ИКС Холдинг», расширила ассортимент отечественных серверов, анонсировав модель Vegman R215 G4 в форм-факторе 2U. Новинка, как утверждается, подходит для широкого спектра корпоративных и облачных нагрузок.

Устройство, выполненное на аппаратной платформе AMD, имеет односокетную конфигурацию. Может устанавливаться процессор EPYC 9005 Turin или EPYC 9004 Genoa с показателем TDP до 500 Вт (до 192 вычислительных ядер). Реализованы 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 (2 DPC) (L)RDIMM ECC суммарным объёмом до 6 Тбайт.

Предусмотрены два варианта исполнения подсистемы хранения данных: 12 × LFF SAS/SATA/NVMe или 24 × SFF SAS/SATA/(16 × NVMe). Отсеки для накопителей располагаются во фронтальной части. Кроме того, могут быть установлены два SSD формата M.2/E1.S или два диска SFF SATA в тыльной зоне корпуса.

Упомянуты два сетевых порта 1GbE (RJ45) и выделенный сетевой порт управления 1GbE (RJ45). Спереди находятся по одному разъёму USB 2.0 Type-A и D-Sub, а также два порта USB 3.1 Type-C. Сзади сосредоточены два разъёма USB 3.1 Type-A, последовательный порт (разъём USB Type-C, RS-232) и интерфейс Mini DisplayPort (BMC). Сервер предоставляет до восьми слотов PCIe 5.0 (с учетом отсеков OCP 3.0 SFF и гнезда под контроллер RAID/HBA). Доступны различные HBA- или RAID-контроллеры (с поддержкой RAID 0/1/5/6/50/60), а также опциональный суперконденсатор для защиты содержимого кеш-памяти при отключении питания.

Питание обеспечивают два блока мощностью до 3400 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum. Применена система воздушного охлаждения с шестью вентиляторами диаметром 60 мм с горячей заменой. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C. Говорится о совместимости с Astra Linux, ALT Linux, РЕД ОС, zVirt, VDP.

