Everpure (Pure Storage) пообещала повышать цены в крайнем случае, прогнозируя их рост на многие годы

В связи с продолжающимся ростом цен на память и накопители всех видов компания Everpure (ранее Pure Storage) обратилась к клиентам с заявлением, в котором сообщила, что продолжит придерживаться объявленного в феврале решения сохранять рентабельность продукции на минимальном уровне. Это позволит клиентам частично сократить расходы, пишет The Register.

Гендиректор Everpure Чарльз Джанкарло (Charles Giancarlo) сообщил, что с начала года цены компании выросли на 70 %. «Мы ожидаем, что нынешняя ситуация сохранится», — добавил он, предположив, что кризис, вероятно, продлится гораздо дольше, чем перебои в работе в эпоху COVID. Он также добавил, что в течение последних десяти лет компания ежегодно снижала стоимость терабайта примерно на 20 %.

В своём письме, которое приводит Blocks & Files, Джанкарло отметил, что в этом году необычайно высокий рост спроса на полупроводниковые компоненты для удовлетворения потребностей ИИ-индустрии намного превзошёл мировые мощности по их производству, что привело к рекордному росту цен на.

«Повышение на 70 % может показаться чрезмерным, пока не поймёшь реальность: себестоимость многих важных полупроводниковых компонентов Everpure выросла на 300–900 % (в 4–10 раз) с середины 2025 года», — сообщил Джанкарло. В некоторых случаях поставщики не могли обеспечить заявленные объёмы из-за резкого роста спроса, что вынуждало компанию искать альтернативные источники (и платить больше) для соблюдения обещанных сроков поставки. Гендиректор не исключает, что рост цен может продолжаться «ещё много лет».

«Мы не собираемся извлекать выгоду из этого кризиса… мы решили разделить бремя ответственности с нашими клиентами, — сказал Джанкарло. — С этой целью мы стремимся к прозрачности наших цен и последовательности в наших взаимоотношениях с клиентами, партнёрами по каналам сбыта и поставщиками». Everpure сообщила, что какое-то время придерживалась 60–90–дневных квот, поскольку затраты росли, но затем в феврале была вынуждена начать повышать цены и ужесточать условия. Сейчас квоты сократились примерно до 30 дней, поскольку стоимость компонентов и их доступность постоянно меняются.

Компания отметила, что в рамках мер по борьбе с повышением цен многие производители и разработчики ПО предложили технологии многоуровневого хранения данных (тиринг), позволяющие снизить затраты на хранение данных в СХД. В их числе Dell, StorONE, VAST Data, NetApp, WEKA, VDURA и т.д. Everpure отметила, не может осуществлять тиринг на диски ни локально, ни в облаке. А поскольку Everpure использует только проприетарные флеш-накопители DFM, она также не может использовать сторонние б/у SSD. У IBM тоже есть проприетарные накопители FlashCore, однако её СХД поддерживает и стандартные накопители.

Вместо этого, по словам гендиректора Everpure, компания будет максимально компенсировать рост цен на компоненты и повышать свои цены только в случае крайней необходимости. Everpure также отметила устойчивость своей цепочки поставок, построенной на диверсифицированных источниках и производстве, позиционируя себя как более защищённую от наихудших сбоев, чем конкуренты. О 300-Тбайт накопителях придётся на время забыть, а планы вытеснить HDD из ЦОД — отложить.

