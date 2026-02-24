Pure Storage сменила имя на Everpure и приобрела 1touch для управления данными в эпоху ИИ

Pure Storage провела ребрендинг, сменив название на Everpure, а также объявила о приобретении стартапа 1touch, специализирующегося на контекстной аналитике данных, переходя от продажи флеш-массивов к позиционированию себя как полноценной платформы управления данными для эпохи ИИ.

«[Название] Everpure отражает ту компанию, которой мы стали, помогая предприятиям раскрыть весь потенциал своих данных. Она воплощает в себе мощь нашей архитектуры Enterprise Data Cloud и адаптивность Evergreen, укрепляя то, что всегда отличало нас, поскольку мы переосмысливаем важные рынки», — заявил генеральный директор Everpure Чарльз Джанкарло (Charles Giancarlo). Как сообщает Blocks & Files, компания «осознала», что в эпоху аналитики и ИИ клиентам необходимо управление данными, а не просто массивы хранения и информация на них. И Джанкарло неоднократно говорил об этом, касаясь темы архитектуры.

Компания сообщила, что стратегия Everpure решает две основные проблемы предприятий, позволяя клиентам создавать собственное корпоративное облако данных. Первая проблема заключается в том, что клиенты управляют своими наборами данных с помощью людей, а не ПО, что делает управление непоследовательным, трудоёмким и подверженным ошибкам. Вторая же заключается в том, что традиционная архитектура корпоративного хранения данных, разработанная для операционных систем учёта, не оптимизирована для обслуживания систем ИИ и аналитики.

«Теперь мы можем не только автоматизировать хранение данных для наших клиентов, но и помочь им лучше управлять глобальными корпоративными данными в масштабе. С помощью Everpure Fusion и нашей архитектуры Enterprise Data Cloud предприятия могут применять управление на основе политик для всех рабочих нагрузок, выходя за рамки традиционного хранения и стандартизируя, защищая и интеллектуально управляя своими наборами данных», — сообщила Everpure.

Everpure стремится обеспечить полное управление жизненным циклом данных, их конвейерную обработку для ИИ и аналитики, характеристику и обогащение, присвоение тегов, онтологию, семантику и автономный информационный слой во всех хранилищах Pure. В этом поможет приобретение 1touch. Теперь у Everpure будет интеллектуальная плоскость управления, охватывающая локальные среды — ЦОД и периферию — и публичные облачные среды, предоставляемая как услуга, пишет Blocks & Files.

Как сообщила Everpure, «технология 1touch решает общекорпоративные проблемы с данными, повышая киберустойчивость, укрепляя суверенитет данных и соответствие нормативным требованиям, а также обеспечивая более глубокую классификацию и контекстуализацию данных для подготовки к ИИ». Компания отметила, что приобретение 1touch поможет расширить возможности управления, добавив в платформу Everpure функции обнаружения данных и семантического контекста. «Благодаря интеграции хранилища с возможностями 1touch по обнаружению, классификации, контекстуализации и обогащению данных во всех наборах данных и в любой среде — от SaaS до периферии — Everpure обеспечит готовность корпоративных данных к использованию ИИ на самом источнике», — сообщила Everpure.

По данным Blocks & Files, 1touch привлекла $3,5 млн в рамках посевного финансирования, за которым последовал раунд A в июне 2020 года на сумму $14 млн, а также ещё $14 млн в рамках раунда B в мае 2023 года — в общей сложности $31,5 млн. В марте 2025 года 1touch сообщила о 500-% росте новых заказов в годовом исчислении, нулевом оттоке клиентов и растущем списке клиентов из списка Fortune 500. Также ею была заключена многомиллионная сделка с одной из трех крупнейших мировых компаний, выпускающих кредитные карты, которая использует 1touch.io для управления конфиденциальными данными. На основе ПО Inventa было разработано решение для анализа и оркестрации данных под названием Kontextual, которое было запущено в ноябре 2025 года.

