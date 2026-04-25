А король-то голый: VDURA уверена, что SSD не вытеснят HDD из ЦОД

По мнению гендиректора VDURA Кена Клаффи (Ken Claffey), рост цен на флеш-память и её дефицит покончили с прогнозами по поводу того, что SSD заменят HDD, подтверждая, что самое верное направление — многоуровневое хранение данных, как у гиперскейлеров, передаёт Blocks & Files. Клаффи в довольно язвительной форме прокомментировал обращение главы поставщика All-Flash СХД Everpure Чарльза Джанкарло (Charles Giancarlo) к клиентам: «Это… тот момент, когда флеш-император прошёлся по городу без одежды».

Клаффи исходит из того, что шумиха вокруг неминуемой замены жёстких дисков был неоправданной. В мае 2023 года исполнительный директор Everpure (тогда ещё Pure Storage) предсказал, что после 2028 года HDD больше продаваться не будут из-за затрат на электроэнергию и доступности, а также из-за снижения стоимости NAND в пересчёте на Тбайт. Следует отметить, что с тех соотношение цены Гбайт SSD и жёсткого диска выросла с 4–5 раз до 22,6 раза.

«Flash-накопитель — подходящий носитель для “горячих” данных, для производительности, для метаданных, для контрольных точек, и так будет всегда. Это критика архитектурного проекта, который ставит все ваши данные на кон против товара, который никогда не будет дешёвым и который люди, создающие проект, никогда не контролировали», — пишет Клаффи. Он считает, что идея Pure о том, что все данные должны храниться на флеш-накопителях, никогда не была верной; «и письмо Everpure, которая повышает цены на 70 % с начала года в дополнение к уже существующей большой разнице, просто сорвало последний фиговый листок. “Флеш-император” голый».

Клаффи говорит, что гиперскейлеры никогда не верили в идею полного перехода на флеш-память, имея внутреннее трёхуровневое хранилище: SSD, HDD, LTO. Так устроены Google Colossus, внутренние хранилища Meta✴ и Microsoft Azure, Amazon S3 и большая часть EBS: «Каждый из гиперскейлеров использует программно-определяемую архитектуру со смешанной функциональностью. Достаточный объём NVMe, чтобы справиться с нагрузкой, затем жёсткий диск для всего, что не требует скорости флеш-памяти, и ленточный накопитель для архивов».

Клаффи настаивает на том, что флеш-память — это высокопроизводительный носитель данных, а не высокоёмкий, и что ценообразование на инфраструктуру на основе стоимости товара, который вы сами не производите, — это стратегическая ошибка, которую можно совершить только один раз. Никто из поставщиков All-Flash СХД — ни Everpure, ни VAST, ни WEKA — не производит NAND-память, не контролирует её стоимость, поставки и распределение и не определяет её развитие.

Флеш-память никогда не была достаточно дешёвой, чтобы заменить жёсткий диск и теперь «не будет дешёвой ещё много лет», говорит Клаффи. Будущее за платформами смешанного типа, с твердотельными накопителями и жёсткими дисками, «разработанными с нуля для использования разнородных носителей как единой системы». «Это архитектурный образец, на котором построены системы хранения данных Google, Meta✴ и Microsoft», а также VDURA, утверждает Клаффи, советуя другим компаниям следовать их примеру.

