Снова дефицит: оптические диски подорожают из-за нехватки поликарбонатов

Компания Ritek предупреждает, что геополитическая напряжённость, волатильность на нефтегазовом рынке и рост себестоимости производства ухудшили условия поставок поликарбонатов, применяемых в производстве оптических дисков. В результате ожидается, что рост цен на диски компании составит до 20 % во II квартале 2026 года, сообщает DigiTimes. Недавно двузначный рост цен на оптические диски анонсировала и CMC Magnetics.

Потенциально это повлияет на системы архивирования данных, производство медианосителей, а также на стратегии закупок носителей информации по всему миру, что скажется на прогнозах стоимости. Ritek обратила внимание на растущие геополитические риски на Ближнем Востоке — поликарбонаты получают из углеводородов, поставляемых нефтехимической отраслью.

Ritek ссылается на высокую стоимость сырья, проблемы с поставками и «переносу» спроса с рынков SSD и HDD, где отмечена напряжённая ситуация, на рынок оптических дисков. По данным агентства ICIS, цитируемым Ritek, средние недельные цены на поликарбонаты оптического класса достигли $2550–$2600/т, а на спотовом рынке котировки превысили $2900/т на фоне неопределённости с поставками Бисфенола А (BPA). Последний является ключевым компонентом для производства дисков. Для сравнения, в январе тонна стоила около $1900.

Плановое техническое обслуживание завода Lotte Chemical в южнокорейском Йосу и производства Covestro в Цаоцзине, которое должно начаться с апреля, вероятно, дополнительно ухудшит ситуацию с поставками во II квартале. Ritek предупредила, что если ситуация с поставками сырья, остановки производства для техобслуживания и геополитические риски не уйдут в прошлое, цены на диски могут остаться повышенными или даже продолжат повышаться ещё и в II квартале.

По данным Ritek, текущие расписания поставок сырья и продукции остаются стабильными, с поддержкой поставок в краткосрочной перспективе и выполнением существующих заказов. Тем не менее, компания отмечает, что текущего предложения рынку недостаточно. В результате, одновременно растут как цены, так и сроки поставок. Готовые платить больше покупатели всё ещё могут получить заказы довольно быстро, но в целом общие сроки выполнения заказов увеличились приблизительно до месяца.

Компания отметила возобновление повышенного интереса к оптическим дискам для долговременных архивов и «холодных» резервных копий — благодаря возможности оффлайн-хранения данных, возможности однократной записи, низкой стоимости хранения и длительному сроку службы. При этом вызванный бумом ИИ рост спроса на носители для хранения информации ухудшил ситуацию с поставками SSD и HDD, косвенно сказавшись и на спросе на оптические диски.

Некоторые компании уже дальновидно предлагают клиентам варианты, способные стать весьма выгодными для производителей. Так, Sandisk пообещала скидки предусмотрительным клиентам с долгосрочными контрактами на поставки NAND, основными потребителями которой рассматриваются дата-центры.

