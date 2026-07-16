YADRO выпустила российский сервер H225 G4 на базе AMD EPYC Turin

YADRO выпустила сервер H225 G4 — свою первую систему, которая может оснащаться двумя процессорами AMD EPYC 9005 Turin или EPYC 9004 Genoa. Новинка включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, что позволяет использовать её в проектах субъектов КИИ, государственных заказчиков и организаций регулируемых отраслей.

Устройство, выполненное в форм-факторе 2U, предназначено для горизонтально масштабируемых приложений. Могут устанавливаться процессоры с TDP до 500 Вт. Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM/3DS-RDIMM суммарным объёмом до 6 Тбайт.

Подсистема хранения данных в зависимости от конфигурации включает 12 накопителей LFF SAS/SATA/NVMe или 8/16/24 устройства SFF SAS/SATA/NVMe во фронтальной части и до четырёх устройств SFF SAS/SATA/NVMe сзади. Возможно формирование массивов RAID 0/1/5/6/10/50/60. Опционально предлагается суперконденсатор для защиты содержимого кеш-памяти при отключении питания. Для загрузки ОС служат два системных SSD формата M.2 (NVMe).

Спереди расположены по одному порту USB 3.0 Type-A и D-Sub, сзади — два разъёма USB 3.0 Type-A, интерфейс D-Sub, последовательный порт (RS-232) и выделенный сетевой порт управления 1GbE RJ45. Сервер позволяет задействовать от 4 до 11 слотов PCIe 5.0 (с учетом отсека OCP 3.0 SFF). Питание обеспечивают два блока мощностью 2700 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum. Габариты составляют 780 × 447 × 87,5 мм. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C. Применено воздушно охлаждение. Заявлена совместимость с Astra Linux, RedOS, Alt Linux, VMware ESXi, Windows Server, RHEL и SLES.

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