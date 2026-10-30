«Е-Флопс» представила российский модульный сервер М2 на базе Arm

Российская компания «Е-Флопс» анонсировала модульную серверную платформу М2 с архитектурой Arm, предназначенную для облачных и контейнерных нагрузок, ИИ-задач, обработки больших данных, виртуализации и пр. Решение выполнено в форм-факторе 6U, при этом предусмотрены варианты для традиционных 19" стоек и стоек стандарта OCP.

Платформа М2 построена по принципу гибридной вычислительной архитектуры, позволяющей собирать различные конфигурации с использованием CPU, GPU и NPU. В частности, в шасси могут быть установлены до 10 вычислительных модулей одинарной толщины или до пяти модулей двойной толщины. Максимальная конфигурация предусматривает наличие 20 чипов Arm64, насчитывающих до 128 ядер с тактовой частотой до 3,3 ГГц. Суммарно это даёт 2560 ядер CPU на 6U-сервер и более 20 тыс. ядер на стойку. Поддерживается до 15 Тбайт оперативной памяти DDR4-3200 RDIMM/LRDIMM в расчёте на сервер.

В общей сложности, как отмечается, доступны 11 конфигураций вычислительных модулей под различные задачи. Сервер может нести на борту до десяти GPU-ускорителей двойной толщины, а также до 80 накопителей M.2 22110 (NVMe) или до 20 SSD стандарта U.2 (NVMe). Слоты расширения могут быть выполнены по следующей схеме: до 10 × PCIe 4.0 x16 OCP 3.0, до 10 × PCIe 4.0 x16 FLFH, до 10 × PCIe 4.0 x16 HLHH, до 20 × PCIe 4.0 x8 HLHH и до 10 × PCIe 4.0 x4 HLHH. Стандартная 6U-версия комплектуется четырьмя блоками питания мощностью до 3200 Вт, а модификация 6OU — четырьмя преобразователями питания 48 В / 12 В.

В шасси М2, как отмечает разработчик, усовершенствована система охлаждения: улучшена работа флапперов (жалюзей) модулей охлаждения, а также доработана электронная и программная части управления вентиляторами. Машина подходит для использования в инфраструктурах дата-центров с фрикулингом. Сервер может эксплуатироваться при температурах до +45 °C. Дополнительно усилена жёсткость конструкции в отдельных узлах, облегчено извлечение служебного модуля, добавлены элементы безотвёрточной сборки-разборки корпусов для упрощения обслуживания и сокращения времени инженерных работ.

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