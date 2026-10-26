Китай обходит санкции США через облака: к 2027 году он получит мощности 2,8 млн NVIDIA H100

Наращивая ИИ-мощности, Китай во многом зависит от зарубежных чипов и облачных вычислений. Только за счёт удалённого доступа к иностранным облачным ресурсам Поднебесная к концу 2027 года получит мощности, эквивалентные 2,8 млн ИИ-ускорителей NVIDIA H100. Для сравнения — в текущем году речь идёт об эквиваленте 1 млн чипов, сообщает SCMP.

Как свидетельствует исследование вашингтонского Института прогресса (Institute for Progress, IFP), в 2027 году доступ Китая к ресурсам для ИИ-вычислений вырастет почти вдвое, причём около 65 % этих мощностей будут приходиться на разработанные в США чипы. Это свидетельствует о сохранении зависимости страны от вычислительного оборудования иностранного производства.

Всего вычислительные мощности в 2027 году должны вырасти с эквивалента 4,6 млн H100 сегодня до 8,8 млн. При составлении прогноза учитывались как чипы китайского производства, так и легальный импорт, контрабанда и вычислительные ресурсы, доступные благодаря зарубежным облачным платформам.

При этом, хотя США имеют приблизительно 16-кратное преимущество над Китаем по вычислительным мощностям для обучения ИИ, отставание передовых китайских ИИ-моделей от американских аналогов составляет приблизительно 6,5 месяца.

IFP называет одним из ключевых факторов успеха Китая, позволяющих сократить отставание, так называемую дистилляцию — использование результатов работы более крупных и сложных ИИ-моделей, в том числе чужих, для обучения более компактных и быстрых. Ранее КНР отвергла обвинения со стороны США в том, что китайские разработчики «агрессивно и злонамеренно» занимаются такой дистилляцией.

На фоне этих данных IFP призвал американских политиков ужесточить ограничения на доступ Китая к зарубежным облачным ресурсам, а также дополнительно затруднить контрабанду чипов и легальные поставки ускорителей. В недавно опубликованном докладе американского Института политики и стратегии в области ИИ (Institute for AI Policy and Strategy) отмечалось, что иностранные организации, которым запрещено приобретать американское вычислительное оборудование, всё ещё могут пользоваться облачными сервисами с удалённым доступом к таким чипам. Этот вашингтонский аналитический центр также призвал ввести новые ограничения на доступ к технологиям, в том числе усилить проверку личности клиентов и структуры собственности компаний, арендующих подобные мощности.

Хотя экспорт чипов в Китай ограничен обязательным лицензированием таких поставок, с января Вашингтон позволил рассматривать заявки на покупку ускорителей NVIDIA H200, AMD MI325X и сопоставимых моделей при соблюдении определённых мер безопасности.

В частности, американские компании-экспортёры должны доказать, что поставки осуществляются не в ущерб американским покупателям, а их китайские клиенты должны ввести специальные процедуры, поддерживающие соблюдение экспортных ограничений, а также предоставлять покупаемые чипы для независимого тестирования в США.

Тем временем китайские компании наращивают компетенции в сфере собственных разработок альтернативных ускорителей. В прошлом месяце Huawei Technologies заявила, что её ускоритель Ascend 960DT, разработанный для обучения ИИ-моделей, будет доступен в I квартале 2027 года, на три квартала раньше, чем планировалось.

Компания сообщила, что ввела в эксплуатацию более 1 тыс. вычислительных систем Atlas 900 A3 SuperPoD, а система Atlas 950 уже нашла масштабное коммерческое применение. Подобные кластерные архитектуры объединяют тысячи ИИ-ускорителей.

Тем не менее масштабировать собственное производство Китаю пока довольно трудно. По данным группы Epoch AI из Сан-Франциско, главным препятствием для эффективного наращивания выпуска остаётся дефицит микросхем памяти HBM, применяемых в передовых вычислительных системах.

По оценкам Epoch AI, в текущем году совокупная вычислительная мощность выпущенных Huawei чипов составит менее 4 % от мощности ускорителей, поставленных на глобальный рынок NVIDIA. В феврале Huawei заявляла, что её ускорители Ascend уже обошли решения NVIDIA по продажам в Китае. Впрочем, в последнем случае речь идёт о доле на рынке, а не совокупной мощности.

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