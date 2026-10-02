Глава Huawei: ускорители Ascend уже обошли NVIDIA по продажам в Китае

Американские экспортные ограничения не помешали Huawei заполнить освободившуюся на китайском рынке нишу. По словам главы компании Эрика Сюя (Eric Xu), по продажам в Китае чипы Ascend обогнали продукцию NVIDIA, сообщает The Register.

В пресс-релизе компании отмечается, что статистику о рыночной доле NVIDIA в КНР собрать непросто, но, судя по полученным Huawei данным, Ascend уже впереди. Сюй отметил, что его соотечественники остро ощущают, когда следует действовать быстро и не принимают будущее, в котором кто-то извне будет принимать решения, сможет ли КНР получать доступ к определённым продуктам.

Администрация Трампа после прихода к власти в США постепенно смягчила ограничения на поставки американских ускорителей в Китай, а к концу прошлого года даже объявила о разрешении продаж ускорителей NVIDIA H200. Тем не менее, решение было принято с опозданием. Пока NVIDIA ожидала разрешения, Пекин, озабоченный запретом на поставку менее производительных H20 ранее в том же году, начал принимать экстренные меры. Чиновники начали стимулировать переход китайских компаний на ускорители местного производства. В ходе финансового отчёта NVIDIA за II квартал было озвучено, что компания начала поставки небольших партий H200 в регион, но на эти поставки пришлось менее 1 % выручки компании от бизнеса ЦОД.

Сюй подчеркнул, что китайские ускорители не такие производительные, как импортные, зато их поставки гарантированы, поэтому для правительства КНР и Huawei совершенно очевидно, что необходимо стремиться к полной самостоятельности в производстве чипов и суверенитету цепочки поставок для выпуска полупроводников в целом.

Хотя по формальным признакам новейшие ускорители Huawei всё ещё уступают продуктам NVIDIA и AMD, это компенсируется масштабами внедрения. Компания представила кластер Atlas 950 SuperCluster на сотни тысяч чипов, а новая архитектура поддерживает обучение и инференс моделей с триллионами параметров и масштабирование до миллиона ускорителей. На днях Huawei представила Atlas 960E SuperPoD на базе UnifiedBus и технологии NPO (Near-Packaged Optics).

Впрочем, Сюй признал, что за пределами Китая Huawei, вероятно, ещё некоторое время не будет рассматриваться как угроза NVIDIA, поскольку у компании недостаточно производственных мощностей для удовлетворения спроса даже в Китае. Расширение присутствия за рубежом пока не планируется, поскольку приоритет отдаётся китайским заказчикам. При этом бизнесмен признал, что ведутся поставки ограниченному числу заказчиков за рубежом.

Переходу на продукты Huawei способствует не только давление китайских властей, поощряющих это, но и изменение программных подходов. Например, с чипами Huawei более года работает DeepSeek. Как считают в HiSilicon, входящей в структуру Huawei, основное препятствие было связано не с аппаратной частью. Речь шла о программном «барьере» для ускорителей Ascend и продуктов других компаний помимо NVIDIA. В компании отметили, что ситуация изменилась за последние 18 мес.

Если ещё два года назад обучение ИИ осуществлялось в основном с помощью фреймворка PyTorch поверх экосистемы CUDA, то теперь изменения в архитектуре ИИ-моделей подтолкнули разработчиков к пересмотру подходов и снижению зависимости от специальных возможностей CUDA. Передовые ИИ-лаборатории более не считают экосистему CUDA такой важной, как два года назад. В связи с этим DeepSeek на днях представила набор программных инструментов, призванных упростить использование Huawei Ascend и другим ИИ-разработчикам.

Huawei же ускоряет разработку новых чипов. В начале 2027 года выйдут ИИ-ускорители Huawei Ascend 960DT, а в III квартале должна появиться модель Ascend 960PR. В 2028 году ожидается ускоритель Ascend 970 с 288 Гбайт памяти с пропускной способностью 14,4 Тбайт/с.

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