В Британии украли 153 км кабелей связи — более 100 тысяч человек лишились интернета и телефонов

Клиенты телеком-оператора Openreach лишились широкополосного доступа в интернет по вине злоумышленников, укравших кабели. Тысячи пострадавших — жители деревни Тёрнско (Thurnscoe) в графстве Южный Йоркшир, сообщает Datacenter Dynamics.

Действия злоумышленников сказались не только на доступе в интернет, но и на проводной телефонной связи. Они повредили местную сеть, присвоив медные кабели телеком-оператора.

Кража меди — одна из серьёзнейших проблем телеком отрасли Великобритании в последние годы. Инфраструктура Openreach неоднократно страдала от подобных инцидентов. По имеющимся данным, также были похищены и канализационные люки.

Openreach извинилась за сбои и сообщила, что занимается устранением последствий кражи и восстановлением работы сервисов. В компании подчеркнули, что кража кабелей — серьёзное преступление и может иметь значительные последствия для местных жителей.

Ранее кабели у Openreach уже крали в некоторых частях Великобритании, включая Дарем (Durham), Хэмпшир (Hampshire), Оксфордшир (Oxfordshire), Хартфордшир (Hertfordshire), Кембриджшир (Cambridgeshire), Северный Йоркшир (North Yorkshire), Линкольншир (Lincolnshire), Эссекс (Essex) и Шропшир (Shropshire).

Хотя на территории Соединённого Королевства активно развёртывают оптоволоконные сети, охватившие почти 24 млн объектов недвижимости, кражи уже имеющейся медной инфраструктуры замедляют процесс внедрения новых технологий.

По данным компании, с апреля 2024 года более 100 тыс. человек в Соединённом Королевстве лишились проводной телефонной связи и/или широкополосного интернета из-за хищений медных кабелей, всего украдено 153 км. За тот же период Openreach потратила 1,2 млн человеко-часов на ремонт повреждённых линий.

Это заставило компанию усилить борьбу с преступниками. Так, в мае компания анонсировала партнёрство с компанией EMR, занимающейся утилизацией вторичного сырья, а также НКО Crimestoppers, содействующей борьбе с преступностью. Помимо этого активно внедряется технология специальной маркировки SelectaDNA, с использованием «синтетической ДНК» и ультрафиолетовых маркеров, с помощью которых помечаются кабели и связанное оборудование.

Так или иначе, компания сообщает, что повсеместно отказывается от сети медных кабелей по всей Великобритании и быстро извлекает последние сама, не дожидаясь, пока это сделают злоумышленники. Фактически с последними идёт соревнование на скорость — чем быстрее в Openreach извлекут все кабели из земли, тем быстрее преступникам нечего будет красть.

Проблема характерна не только и не столько для Великобритании. Ранее сообщалось, что только оператор AT&T в США зарегистрировал более 10 тыс. случаев воровства меди с ущербом порядка $82 млн.

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