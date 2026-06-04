Великобритания намерена усилить защиту подводных кабелей, опасаясь российских подлодок и судов

В связи с вероятным ростом активности недружественных ВМС вблизи британских территориальных вод власти Соединённого Королевства намерены усилить защиту инфраструктуры. Правда, как сообщает The Register, пока парламентарии предлагают за нанесение ущерба штрафовать или отправлять виновных в тюрьму, избегая прямой обороны. Ранее большинство обрывов подводных ВОЛС происходили в ходе рыболовецких рейдов или из-за срыва якорей, а не в результате диверсий. Например, оператор Virgin намеревался отсудить у владельцев одного из траулеров более $1 млн, причём спустя десять лет после инцидента.

О новых законодательных инициативах рассказала министр цифровой экономики Лиз Ллойд (Liz Lloyd). Речь идёт о возможном ужесточении штрафов за неосторожное повреждение подводных кабелей, а также о введении обязанностей для операторов кабелей по обеспечению безопасности инфраструктуры. Кроме того, власти требуют чрезвычайных полномочий, позволяющих обязать бизнес лучше защищать свою инфраструктуру.

По информации издания, ВМС и ВВС Великобритании, в частности, подозревают российские подводные лодки и суда в изучении британских кабельных магистралей. Теперь правительство пересматривает вопрос о том, достаточно ли надёжны меры обеспечения безопасности и устойчивости Великобритании. В 2025 году Объединённый комитет по стратегии национальной безопасности (Joint Committee on the National Security Strategy, JCNSS) британского парламента заявил правительству, что оно «чересчур робко» подходит к защите кабельных сетей страны.

В числе предложенных мер — ужесточение законодательства. Владельцы и операторы судов, которые по неосторожности повредили подводные кабели, будут подвергаться более суровым наказаниям, а на телеком-операторов смогут возложить новые обязательства по предотвращению и выявлению инцидентов, а также реагированию на них. Министр отметила, что в Великобритании уже есть надёжные механизмы защиты подводных кабелей, но «стоять на месте» в условиях всё большей нестабильности невозможно. Ллойд заявила, что защита кабелей становится как никогда важной для экономики, безопасности и повседневной жизни.

Сегодня Великобритания подключена к миру 64 кабелями, а в случае обрыва специальные ремонтные суда прибывают на место приблизительно в течение восьми дней. В 2025 году ВМС Великобритании представили программу «Атлантический бастион» (Atlantic Bastion), призванную дополнить корабли для охоты на подводные лодки автономными беспилотниками. Власти надеются, что у подводных лодок противника не останется в Северной Атлантике мест для укрытия. На развитие программы, пока пребывающей на ранней стадии, уже выделено £14 млн.

Кроме того, Великобритания, США и Австралия на днях объявили о разработке сенсорных и боевых модулей для подводных беспилотников в рамках военного партнёрства AUKUS. Ожидается, что это поможет дополнительно защищать инфраструктуру на морском дне. В январе 2025 года НАТО также анонсировала программу Baltic Sentry по защите подводных кабелей. В рамках программы будут задействованы фрегаты, самолёты, беспилотники и другие средства наблюдения стран альянса.

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