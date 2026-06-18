Сирия подозревает, что подводный интернет-кабель, связывающий страну с Египтом, повреждён в результате «систематического саботажа»

По данным принадлежащей сирийскому государству телеком-структуры Syrian Telecommunications Company (SyTC), подводный кабель, связывающий Сирию и Египет, оборван — на его ремонт уйдёт некоторое время. Хотя официальных виновников не называли, СМИ сообщают, что власти в Дамаске называют причиной происшествия «систематическую кампанию саботажа», сообщает Tom’s Hardware. Пока трафик направляется через другую подводную магистраль, ведущую на Кипр, и через наземный кабель, пролегающий через Турцию. Тем не менее, инцидент сказался на качестве связи во всей стране.

Несмотря на критическую важность кабелей для любого государства, эта инфраструктура довольно уязвима и зачастую кабели буквально лежат на морском дне или заглублены в грунт на 0,5–1,5 м. В результате их довольно легко повредить преднамеренно или даже случайно, в том числе рыболовными тралами, якорями и др. Охранять подобные цифровые магистрали довольно сложно, поскольку они тянутся на огромные расстояния, а для полноценной охраны каждого километра нет ресурсов ни у одного государства в мире.

По данным Datacenter Dynamics, в последние годы кабели несколько раз повреждались судами, которые западные СМИ относят к т.н. «теневому флоту». Например, в конце января 2025 года зафиксировано повреждение подводного оптоволоконного кабеля компании LVRTC, соединяющего Латвию и Швецию. Ещё раньше получили повреждения четыре интернет-кабеля и один силовой. А ещё раньше, в ноябре 2024 года, были повреждены интернет-кабели, связывающие Финляндию и Германию, Литву и Швецию. Впрочем, финские спецслужбы сомневаются, что Россия стала бы преднамеренно повреждать кабели.

Повреждения неоднократно регистрировались и на Ближнем Востоке, особенно в Красном море, являющемся ключевым узлом связи между Европой и Азией. Тайвань также наращивает патрулирование подконтрольной акватории вблизи 24 подводных кабелей, особенно в свете того, что сотни внесённых в «чёрный список» связанных с материковым Китаем судов постоянно находятся вблизи от островной инфраструктуры и один из инцидентов даже закончился тюремным заключением для китайского капитана.

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