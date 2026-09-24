Интернет-кабели научились искать утечки воды — британские коммунальщики превратили оптоволокно в датчики протечек в трубах

Пытаясь выявить утечки воды в своём водопроводе, британская коммунальная компания Southern Water превращает действующие оптоволоконные телеком-кабели в подземные сенсоры, сообщает The Register.

Для этого компания использует технологию Lightsonic, использующую оптоволоконную сеть провайдера Openreach для обнаружения протекающих труб. Последняя является инфраструктурным подразделением BT. Коммунальная компания Affinity Water, обслуживающая часть районов на юге Англии, уже испытала аналогичную систему в марте.

На тот момент сообщалось, что система анализирует даже небольшие изменения в том, как свет «путешествует» по оптоволоконным кабелям, для того чтобы засечь вибрации, вызванные близкими подземными протечками. Машинное обучение помогает отличить такие сигналы от вибраций, вызванных движением транспорта, дорожными работами и прочим фоновым «шумом», и даёт возможность выявить место протечки воды.

По данным Lightsonic, получаемые данные о местоположении позволяют инженерам быстрее расследовать инциденты на водопроводе и чинить протечки. Утверждается, что технология уже предотвращает потери более миллиона литров воды в день во фрагменте британской водопроводной сети общей протяжённостью около 650 км.

Southern Water начала внедрять технологию после одного из самых жарких и засушливых летних сезонов в Великобритании. По официальным данным, от засухи страдали почти 3/4 территории Англии. При этом юг Англии традиционно страдает от дефицита водных ресурсов.

Компания сообщила, что на решение начать испытания повлиял успех взаимодействия Affinity Water, Lightsonic и Openreach. Предполагается, что испытания помогут Southern Water достичь целей регулятора Ofwat, занимающегося канализацией в Англии и Уэльсе. Кроме того, это должно помочь повысить устойчивость к засухам благодаря снижению нагрузки на водохранилища и сокращению объёмов забора воды.

Southern Water занимается водоснабжением и водоотведением в отдельных районах графства Гэмпшир (Hampshire), Западного и Восточного Суссексов и Кента, а также на острове Уайт в проливе Ла-Манш.

В компании заявили, что сокращают объём утечек в сети уже третий год подряд и последовательно инвестируют в инновационные решения для поиска и устранения утечек.

Тем временем ситуация с очисткой сточных вод в компании обстоит весьма посредственно. На днях суд оштрафовал компанию на £2,4 млн ($3,1 млн) за несколько эпизодов с загрязнением окружающей среды в Кенте, а ещё в июле Southern Water оштрафовали на £7,1 млн ($9,4 млн) за незаконные стоки, которые привели к закрытию пляжей в районе Танет (Кент). Инициатором судебных исков в обоих случаях выступило Агентство по охране окружающей среды страны (The Environment Agency).

В Великобритании нередко прибегают к коллаборации коммунальных и телеком-компаний. Так, ещё в 2022 году сообщалось, что в Южном Йоркшире Arcadis протестирует прокладку оптоволокна в водопроводных трубах. Схожую технологию в 2024 году применили для обеспечения широкополосным интернетом одного из самых отдалённых островов Великобритании — Папа-Уэстрей (Papa Westray) в Оркнейском архипелаге.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: