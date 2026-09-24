Четыре ядра, DDR5 и PCIe 4.0: дебютировали китайские чипы Hygon 1000 для встраиваемых систем

Китайская компания Hygon Information Technology анонсировала процессоры Hygon 1000, выполненные на базе x86-совместимой архитектуры C86. Чипы предназначены для применения во встраиваемых системах, платформах промышленной автоматизации, робототехнике, периферийном оборудовании и пр.

Конструкция изделий включает четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Говорится о поддержке оперативной памяти DDR4/DDR5 (ЕСС), а также интерфейса PCIe 4.0 и расширений TSN (Time-Sensitive Networking). Тактовая частота и размер кеша пока не раскрываются.

В состав процессоров входит графическое ядро (iGPU) с возможностью обработки двух видеопотоков в формате 4K с кадровой частотой 60 Гц. Упомянута поддержка программных интерфейсов DirectX, OpenGL 3.3 и OpenCL 3.0. Предусмотрен встроенный криптографический модуль с аппаратным ускорением китайских национальных алгоритмов SM2/SM3/SM4. Кроме того, реализованы безопасная загрузка (Secure Boot) и другие механизмы защиты.

Показатель TDP изделий Hygon 1000 находится на уровне 10 Вт: благодаря этому чипы могут применяться в устройствах с пассивным охлаждением. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +105 °C. Компания Hygon гарантирует доступность процессоров в течение как минимум 10 лет с момента начала поставок. Среди возможных сфер использования названы облачные терминалы, NAS-серверы, системы видеонаблюдения, роботы, индустриальные устройства управления, шлюзы безопасности и универсальные платформы с ИИ-функциями.

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