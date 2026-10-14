Капитальные затраты гиперскейлеров уже в следующем году превысят $1,5 трлн

Бум ИИ задаёт высокие темпы строительства вычислительной инфраструктуры. В следующем году лидеры рынка облачных услуг сообща направят на эти цели более $1,5 трлн, но даже в этом соответствующая сумма более чем удвоится. На покупку серверных систем в 2027 году будет потрачено более $1,1 трлн.

Такими прогнозами делится TrendForce, учитывая в своей статистике данные о капитальных расходах девяти крупнейших провайдеров облачных услуг (CSP). В текущем году эти затраты они увеличат сразу на 106 % до $957 млрд, лишь немного недотянув до психологически важной отметки в $1 трлн. В следующем году темпы роста капитальных затрат девяти крупнейших CSP вырастут ещё на 60 % и превысят $1,5 трлн, хотя сам прирост будет более скромным по сравнению с текущим годом.

TrendForce к лидерам облачного сегмента относит компании Google, Amazon, Meta✴, Microsoft, Oracle, ByteDance, Tencent, Alibaba и Baidu, которые представляют США и Китай. Ранее аналитики ожидали, что в следующем году перечисленные компании свои совокупные капитальные затраты увеличат только на 50 %, но в силу ряда причин текущий прогноз пересмотрен в сторону прироста на 60 %.

Три главных фактора способствуют росту расходов этих компаний. Во-первых, цены на готовые серверные системы продолжают расти. Во-вторых, закупки компонентов в условиях дефицита осуществляются в больших объёмах, чем планировалось бы в нормальной ситуации. В-третьих, некоторые поставщики требуют от CSP крупных авансовых платежей в счёт будущих партий продукции.

В сегменте серверов для инфраструктуры ИИ объёмы поставок в текущем году вырастут на 32,2 %, по прогнозам TrendForce. В следующем году темпы роста даже увеличатся до 36 %, поскольку признаков насыщения спроса наблюдаться не будет. В денежном выражении ИИ-серверы сформируют $479 млрд выручки или почти 75 % ёмкости всего рынка серверов в текущем году, которая достигнет $639,2 млрд, по версии TrendForce.

В следующем году облачные гиганты сосредоточатся на закупках стоечных систем на базе NVIDIA GB300 и VR200, а также AMD Helios. Средняя цена их реализации неизбежно вырастет в условиях дефицита и высокой стоимости микросхем памяти. По прогнозу TrendForce, выручка от реализации серверного оборудования на мировом рынке впервые превысит $1 трлн в 2027 году, причём из этой суммы $920 млрд придутся на выручку от реализации ИИ-серверов. Она вырастет по сравнению с 2026 годом более чем на 90 %. Доля ИИ-серверов на рынке в денежном выражении увеличится примерно до 81 %.

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