К 2031 году ИИ-индустрия должна приносить $6 трлн ежегодно, чтобы отбить затраты на инфраструктуру

Согласно данным доклада Global Technology Report, представленного консалтинговой компанией Bain & Company, к 2031 году ИИ-индустрия должна обеспечивать $6 трлн ежегодной выручки. Это необходимо, чтобы продолжить оплачивать инфраструктуру, достаточную для удовлетворения ожидаемого спроса, сообщает The Register.

Для получения таких средств потребуются новые, нестандартные способы применения искусственного интеллекта — речь уже не идёт о простом повышении эффективности работы сотрудников. По словам авторов доклада, огромный спрос на ИИ-инфраструктуру обеспечил новый импульс индустрии аппаратного обеспечения. Быстро растёт производство HBM, развиваются технологии корпусирования чипов, растёт рынок кастомных решений и ASIC.

Ранее сообщалось, что огромные расходы на ИИ фактически помогают экономике США избежать рецессии, а строительство инфраструктуры для ЦОД и разработка ИИ-моделей стали единственными по-настоящему значимыми векторами роста. Bain & Company отмечает «гонку вооружений» среди облачных гиперскейлеров за ИИ-мощности. Совокупные капитальные затраты Microsoft, Google, Amazon, Meta✴ и Oracle в 2026 году могут составить $780 млрд, т.е. почти впятеро больше, чем тремя годами ранее.

К 2031 году ежегодные расходы на ИИ-инфраструктуру могут достичь $1,5 трлн — это приблизительно соответствует прогнозам Omdia, говорившей об $1,6 трлн к 2030 году. Сумма в $6 трлн основана на предположении Bain о том, что капитальные издержки составят порядка 25 % от выручки индустрии.

Предполагается, что сфера применений ИИ в традиционных для этого сферах обеспечит выручку на уровне $1,2–$1,8 трлн. В том числе речь идёт о потребительских ИИ-сервисах с выручкой от подписок и рекламы и корпоративных сервисов, применяемых для разработки ПО, продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и в IT-операциях. Другими словами, необходимо найти новые сферы применения, которые будут приносить ещё $4,2 трлн выручки.

В докладе отмечены четыре возможные категории. Так, ИИ-модели постепенно заменяют традиционные поисковые системы и обеспечивают интеграцию рекламы, что позволит получать $100–$200 млрд дополнительно. ИИ для автономных автомобилей, грузовиков и беспилотников, а также систем промышленной автоматизации позволят создавать новые продукты и сервисы, приносящие ещё приблизительно по $400 млрд. Сфера «физического» ИИ с симуляциями, цифровыми двойниками и робототехникой может приносить до $900 млрд. Всего три категории потенциально обеспечат до $1,5 трлн.

Остальные средства должны поступить от «новых продуктов и способов применения, которых пока ещё не существует». В эту категорию входит создание новых лекарств с помощью ИИ, сервисы поддержки психического здоровья (миллиарды долларов неудовлетворённого спроса), новые решения в сфере материаловедения (в частности, аккумуляторов и полупроводников). Кроме того, ожидается ускорение исследований в самых разных отраслях, от «нейронауки» до термоядерной энергетики.

Аналитики подчёркивают, что современные дискуссии рассматривают в основном повышение производительности сотрудников, но новая экономика ИИ-инфраструктуры требует огромных средств, которые обеспечить простое повышение их показателей не в состоянии. По словам экспертов, отрасли необходима «волна инноваций», более масштабная в сравнении с экономическими изменениями, вызванными приходом мобильных технологий и облачных вычислений.

В отчёте Bain, представленном годом ранее, прогнозировалось, что к 2030 году индустрия должна обеспечить $2 трлн выручки для обеспечения подпитки развивающейся инфраструктуры. Цифра утроилась, и это косвенно свидетельствует о росте инвестиций в ИИ за последние 12 мес. Не исключено, что заявленного показателя в $6 трлн добиться не выйдет, поскольку эксперты неоднократно заявляли, что пока внедрение ИИ не приносит желаемой финансовой отдачи.

Кроме того, не факт, что будут реализованы все проекты строительства ИИ-инфраструктуры. Согласно докладу инвестиционного банка Jefferies, фактически в США строится только половина из запланированных на 2026 год мощностей, а по проектам, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2028 год, работы не начались в 80 % случаев. Та же компания в другом отчёте отмечает, что ограничения, связанные с производством чипов, будут ограничивать ввод в эксплуатацию ЦОД в ближайшие годы.

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