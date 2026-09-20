Крупнейший в мире рынок ЦОД притормаживает развитие

Штат Вирджиния (США) является крупнейшим в мире хабом для дата-центров, но скоро рост ЦОД там может замедлиться. Местный губернатор Эбигейл Спанбергер (Abigail Spanberger) подписала указ, ужесточающий правила строительства и эксплуатации ЦОД в штате, сообщает The Register.

По словам Спанбергер, до её прихода к власти у штата не было чёткого, скоординированного плана по нейтрализации негативного воздействия дата-центров на местных жителей. Теперь ситуация изменилась. Новый указ — лишь часть более масштабной политики, направленной на повышение ответственности операторов ЦОД, предусматривающей большую прозрачность, запрет заключения соглашений о неразглашении (NDA) с местными властями, ограничение на выдачу разрешений для дата-центров и ужесточение экологических требований.

По словам Спанбергер, в действующей политике отсутствовал ряд конкретных требований для возможного привлечения строителей ЦОД к ответственности. Кроме того, проекты ЦОД мощностью более 25 МВт не будут получать разрешения в ускоренном порядке. Также указ призывает государственные органы разработать параметры оценки, позволяющие отличать ответственные ЦОД от «безответственных», способных негативно сказаться на местных жителях и окружающей среде.

Дополнительно указ ограничит использование требующих много воды градирен в районах с дефицитом водных ресурсов. Также он будет поощрять операторов ЦОД модернизировать резервные генераторы для сокращения вредных выбросов либо переходить на аккумуляторные хранилища, топливные ячейки и прочие источники «зелёной» энергии. Указ подписан всего через несколько дней после того, как власти округа Лаудон (Loudoun) поддержали план приостановки окончательных решений и электроподстанций по некоторым заявкам на строительство ЦОД на 12 мес. Именно в этом округе концентрация ЦОД максимальна.

Сопротивление строительству дата-центров нарастает на всей территории Соединённых Штатов. Это происходит на фоне роста опасений относительно их влияния на качество воздуха, шумовое загрязнение, потребление водных ресурсов, а также влияния на рост счетов за электричество. Например, кампус ЦОД Colossus 2 Илона Маска (Elon Musk) в Теннесси питается от газовых турбин, расположенных по ту сторону границы штата в Миссисипи, теперь из-за этого подан иск НКО NAACP о нарушении Закона о чистом воздухе (Clean Air Act).

Тем временем в июле Нью-Йорк стал первым штатом, приостановившим строительство ЦОД мощнее 50 МВт. Месяцем позже в Пенсильвании губернатор Джош Шапиро (Josh Shapiro) издал указ, блокирующий заявки на строительство ЦОД, если подающие их не берут на себя юридические обязательства по соблюдению требований губернаторской программы Responsible Infrastructure Development (GRID). Ограничения ввели и в Техасе.

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