Нью-Йорк стал первым штатом США, утвердившим временный мораторий на строительство ЦОД мощностью более 50 МВт

Штат Нью-Йорк временно приостановил выдачу некоторых типов разрешений на строительство дата-центров мощностью выше 50 МВт. Губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) подписала указ, обязывающий регуляторов разработать правила для штата, регламентирующие подключение к электросетям, водоснабжению и оценку воздействия на местных жителей, сообщает Datacenter Knowledge.

В частности, Департаменту охраны окружающей среды штата (New York Department of Environmental Conservation) предписывается прекратить рассмотрение заявок на строительство или расширение ЦОД мощностью от 50 МВт. Исключение составляют заявки, утверждённые до вступления указа в силу. Мораторий будет действовать до тех пор, пока не будет завершена общая оценка воздействия на окружающую среду — Generic Environmental Impact Statement, или в течение одного года, в зависимости от того, что произойдёт раньше. На разрешения, выданные местными органами власти, ограничения не распространяется.

В документе отмечается, что инвестиции в инфраструктуру, сделанные в ожидании роста отрасли ЦОД, создают финансовые риски — если необходимые нагрузки так и не будут востребованы. Согласно выводам авторов документа, штату нужна более комплексная нормативная база для электрической инфраструктуры, водопользования и оценки влияния на местные сообщества — прежде, чем крупные проекты можно будет реализовать снова. Указ подготовили и подписали на фоне быстрого роста объёма заявок на создание ИИ-инфраструктуры. Отмечается, что в мае в очереди на подключение к энергосистеме New York Independent System Operator насчитывалось заявок приблизительно на 12 ГВт, более 8 ГВт из них приходятся на один только 2025 год.

Департамент государственной службы (Department of Public Service) подготовит оценку воздействия на окружающую среду. Будут изучены вероятные последствия появления ЦОД на спрос на электроэнергию, на использование и качестве воды, на качество воздуха и уровень шума, на возможность негативного влияния на уязвимые группы населения и др. Кроме того, учреждается Рабочая группа по присоединению дата-центров к сети (Data Center Interconnection Working Group), призванная рекомендовать реформы для подключения новых крупных мощностей с сохранением принципа «платит бенефициар» при модернизации электросетей и затрат на необходимые ресурсы.

Отдельно будет рассмотрена возможность создания специального Фонда ускорения развития энергосети Нью-Йорка (New York Grid Acceleration Fund), который сможет требовать от строителей ЦОД авансовые платежи на модернизацию электросетей, управление спросом, «зелёную» энергетику и прочие меры, призванные защитить обычных потребителей от дополнительных расходов, если реализацию проектов ЦОД отложат, сократят их масштаб или вовсе отменят. Кроме того, агентству экономического развития штата Empire State Development предписано в течение 60 дней подготовить рамочную инвестиционную программу для муниципалитетов, это должно помочь им заключать взаимовыгодные соглашения с застройщиками. Программа будет касаться вопросов создания местных инвестфондов, совершенствования инфраструктуры, развития трудовых ресурсов и обеспечения прозрачности проектов.

Объединение DATA Center Coalition уже раскритиковало инициативу, заявив, что указ вынудит перенаправить инвестиции, рабочие места и налоговые поступления в другие штаты. Организация подчёркивает, что ЦОД обеспечивают в Нью-Йорке более 227 тыс. рабочих мест (по-видимому, с учётом косвенной занятости), и в 2024 году их вклад в ВВП составил $49 млрд, а ещё $5,1 млрд было получено в виде налоговых поступлений уровня штата и муниципалитетов. Указ может отпугнуть инвесторов и привести к «обесцениванию» уже вложенных средств, став сигналом о том, что Нью-Йорк «закрыт для бизнеса».

По словам Persistence Analytics Group, пауза в выдаче разрешений может перенаправить краткосрочные инвестиции в штаты с более лояльными к ЦОД властями, более доступной энергией или более понятными процедурами подключения к коммуникациям. При этом практика Нью-Йорка может стать примером для других штатов. По мнению экспертов группы, девелоперы давно оценивают рынки по уровню доступности энергии, ВОЛС, земли, налоговых льгот и скорости выдачи разрешений. Чёткие регуляторные стандарты позволят улучшить долгосрочные инвестиционные решения, поскольку застройщикам сегодня нужна не только скорость, но и правила, которым смогут доверять не только инвесторы, но и коммунальные службы, регуляторы и общество.

При этом указ оказался не столь масштабным, как законопроект, принятый ранее в текущем году законодателями штата Нью-Йорк. Они приняли Закон об ответственном развитии дата-центров, предусматривавший введение моратория на строительство новых объектов мощностью всего лишь от 20 МВт. Одновременно ведомствам штата предписывалось изучить влияние ЦОД на электросети, водные ресурсы и близлежащие сообщества. Тем не менее, Хокул приняла собственное решение, повысив лимит мощности. Под действие нового правила подпадают объекты со специальными системами охлаждения и непрерывным циклом работы, способные потреблять не менее 50 МВт. Объектов, применяемых преимущественно для производства, исследований, образования и медицинского обслуживания, оно не касается.

Ранее сообщалось, что предлагаемые штатами налоговые льготы для строителей ЦОД нередко не окупаются, но отказаться от них нелегко. В апреле сообщалось, что власти США скрывают потери от налоговых льгот для ЦОД. В штате Мэн также попытались ввести мораторий на их строительство, но подобное решение законодательной власти не одобрил губернатор.

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