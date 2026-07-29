Округ Лаудон в «Аллее дата-центров» рассматривает мораторий на новые ЦОД

Округ Лаудон (Loudoun) в штате Вирджиния, считающийся неформальной мировой столицей дата-центров, рассматривает введение моратория на заявки о строительстве новых ЦОД, сообщает Datacenetr Dynamics. Соответствующее предложение было выдвинуто членом наблюдательного совета округа в ходе одного из последних заседаний и принято почти единогласно. Единственный противник моратория заявил, что «не может представить, что на округ не подадут в суд, если предложение будет принято».

Некоторые из местных чиновников подчёркивают, что Лаудон стал «столицей ЦОД» во многом потому, что строительство на этой территории осуществлялось фактически без надзора, до того, как власти и эксперты тщательно изучили и осознали все последствия. Предполагается, что пауза даст возможность округу провести комплексную проверку и выстроить подходящие политики, подготовить нормативные акты и стандарты, чтобы местные чиновники могли лучше защитить жителей и природу.

Тем временем окружные регуляторы на прошлой неделе уже отклонили заявку на строительство кампуса Spring Valley Technology Park из 12 ЦОД площадью около 302 тыс. м2, трёх подстанций и энергохранилища промышленного уровня на территории 131 га. Комиссия по строительству приняла во внимание озабоченность общественности, НКО и политиков относительно экспансии ЦОД в округе.

Ещё на заре массового внедрения ИИ в 2022 году сообщалось, что на рынке ЦОД в Северной Вирджинии наметился катастрофический недостаток электроэнергии. Уже тогда т.н. «Аллея дата-центров» обгоняла по ёмкости сверхкрупных дата-центров и Европу, и Китай. Наконец, в конце июня произошло знаковое событие: Вирджиния первой в истории одобрила налог на электричество для ЦОД, даже включая то, что операторы будут генерировать сами.

В соседнем округе Принс-Уильям (Prince William) под давлением общественности были отменены сразу два проекта ЦОД, претендовавших на звание самых крупных в мире: Digital Gateway и Dulles South Innovation Center. Как и Лаудон, округ стал очень популярным для девелоперов ЦОД из-за особенностей местных законов — с 1989 года здесь не регулировался уровень шума промышленных кондиционеров.

Запреты вводят или пытаются ввести и в других штатах США. Так, в середине июля сообщалось, что Нью-Йорк стал первым штатом, утвердившим временный мораторий на строительство ЦОД мощностью более 50 МВт. Ранее законодатели одобрили мораторий на новые ЦОД в Мэне, но его не утвердил губернатор.

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