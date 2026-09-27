Северная Вирджиния больше не хочет быть столицей ЦОД — там урежут территорию для дата-центров

Округ Принс-Уильям (Prince William) в Северной Вирджинии, давно ставшей ключевой частью крупнейшего в мире рынка ЦОД, ограничивает разрешение на строительство дата-центров «по умолчанию», без специальной процедуры одобрения. Новые меры вводятся на фоне растущего недовольства общества «побочными эффектами» развития ИИ, сообщает Datacenter Dynamics.

Совет округа проголосовал за то, чтобы сократить территорию «специального зонирования», на которой строительство ЦОД разрешено «по умолчанию», без необходимости тщательного изучения проектов со стороны местных властей.

По некоторым данным, в результате площадь соответствующей зоны сократится на 2/3, с 3025 га до 1416 га. Пока застройщикам дали отсрочку на 90 дней — в этот «льготный» период изменения не действуют, поэтому в ближайшие три месяца, вероятно, начнётся массовая активная реализация новых проектов.

Принимая решение, члены совета сослались на растущую обеспокоенность общественности в связи с высоким потреблением ЦОД электричества и воды. Один из чиновников подчеркнул, что власти и без того пошли на «невероятные уступки индустрии», а теперь пришло время встать на защиту людей, «которым приходится жить рядом с этими чудовищами».

Полностью запрещать строительство новых ЦОД в округе не планируется, но любая компания, желающая воздвигнуть новый объект за пределами уже сократившейся специальной зоны, должна будет пройти через полный процесс получения разрешений.

В частности, из зоны исключили территорию концертной площадки Jiffy Lube Live, а также территорию провалившегося проекта гигаваттного кампуса Prince William Digital Gateway, строительство которого планировала QTS, но отказалась от реализации проекта ранее в этом году после долгой судебной тяжбы.

Принс-Уильям, наряду с округами Лаудон (Loudoun) и Фэрфакс (Fairfax), является сердцем Северной Вирджинии — крупнейшего рынка ЦОД в мире. Примечательно, что на днях совет округа Лаудон тоже проголосовал за ограничения, введя на 12 месяцев мораторий на новые ЦОД на фоне сопротивления строительству со стороны местных жителей и НКО. Новость о возможном запрете появилась ещё в июле.

Ограничения вводят и в других штатах США. Так, в конце сентября губернатор Калифорнии утвердил семь законов, регулирующих потребление воды и электричества ЦОД для защиты граждан.

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