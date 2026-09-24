Губернатор Калифорнии утвердил семь законов, регулирующих потребление воды и электричества ЦОД для защиты граждан

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал семь законов, защищающих обычных потребителей электричества и воды от расходов, связанных со строительством дата-центров в штате. Предполагается, что они не позволят переложить бремя оплаты создания новой инфраструктуры и энергетики для ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Три из новых законов касаются распределения расходов и призваны перенести затраты на создание электрической инфраструктуры с обычных потребителей на операторов дата-центров. Так, SB 1168 требует от ЦОД компенсировать расходы на потребляемое ими электричество и необходимую модернизацию электроинфраструктуры в связи с нагрузками ЦОД. SB 886 предписывает Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии (California Public Utilities Commission) сформировать новые тарифы на электроэнергию для ЦОД для покрытия расходов на подключение к электросетям и потребляемое электричество. AB 2383 является сопутствующим законом, также касающимся перераспределения расходов. Новые тарифы будут распространяться на ЦОД мощностью от 25 МВт.

Три новых закона касаются принципов раскрытия информации о ЦОД. AB 1577 предписывает Комиссии по энергетике Калифорнии (California Energy Commission) обеспечить механизм регистрации, позволяющий перенести расходы на электрическую инфраструктуру на операторов ЦОД, а не рядовых потребителей. AB 2619 обязал операторов предоставлять данные о водопользовании с обвинением в даче заведомо ложных показаний в случае нарушений. В соответствии с AB 2469 будет необходимо указывать прогнозируемый объём потребления воды при подаче заявки на получение или продление бизнес-лицензии. На операторов ЦОД возлагается финансовая ответственность за необходимую новую инфраструктуру.

При этом данные в CEC обязаны предоставлять только операторы ЦОД мощностью от 10 МВт, хотя изначально предполагалось установить нижний предел в 500 кВт.

Наконец, SB 887 связан с экологическими вопросами и лишает ЦОД возможности автоматически освобождаться от экологической экспертизы. Впрочем, дата-центры, отвечающие стандартам экономии воды и электричества, смогут проходить её в ускоренном порядке.

По словам губернатора, администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) стремится к дерегулированию сегмента ЦОД, а местным сообществам приходится сталкиваться с неблагоприятными последствиями этого. Губернатор объявил, что новые законы закладывают основу более эффективного подхода, не требующего жертвовать благополучием жителей Калифорнии ради инноваций и успеха. Законы помогут жителям сохранять контроль за происходящим, не позволяя бенефициарам ЦОД делать это за счёт населения.

Законопроекты подготовлены представителями Демократической партии, нередко находящейся в оппозиции к Трампу и его инициативам. Пакет — одна из самых масштабных попыток властей штата установить прозрачное регулирование сектора ЦОД. В последние годы Огайо, Орегон, Вирджиния, Нью-Джерси, Оклахома, Флорида и Северная Каролина уже приняли или ввели специальные тарифы для крупных потребителей электричества, в т.ч. ЦОД.

Более того, имеются и более жёсткие ограничения. Например, губернатор Техаса запретил регуляторам выдавать разрешения на новые ЦОД до окончания аудита желающих подключиться к сети Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). В августе сообщалось, что штат заблокирует новые подключения дата-центров.

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