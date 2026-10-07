ByteDance заняла пятую часть мощностей дата-центров в КНР, большая их часть арендована у сторонних операторов ЦОД

ByteDance занимает приблизительно 20 % всех мощностей ЦОД в КНР. По данным SemiAnalysis, оценившего информацию о тысяче ЦОД и 60 провайдерах в стране, объём рынка ЦОД в Китае составляет более 24 ГВт. 20 ГВт находятся в стадии реализации, и ещё 30 ГВт приходится на прочие анонсированные проекты, сообщает Datacenter Dynamics. Китайские гиперскейлеры арендуют мощности и за пределами КНР — всего порядка 4 ГВт за рубежом, но к 2029 г. этот показатель должен удвоиться.

Из этих 24 ГВт на долю ByteDance приходится пятая часть, но в основном речь идёт об арендованных мощностях. Точные данные о парке ЦОД ByteDance отсутствуют, поскольку компания частная. Тем не менее анализ показывает, что по объёму используемых мощностей ЦОД она впереди Alibaba Cloud, Tencent, Baidu и Huawei. Если Huawei полагается в основном на собственную инфраструктуру ЦОД в Китае, то Alibaba, Tencent и Baidu используют комбинированный подход.

Не так давно ByteDance, по неподтверждённым данным, подписала соглашение с Vnet на 500 МВт мощностей в Китае. Также компания строит ЦОД в китайской провинции Шаньси (Shanxi), в технопарке Economic Development Zone Big Data Park в городе Датун (Datong) уезда Гуанлин (Guangling).

В сентябре текущего года китайские СМИ сообщали, что ByteDance вела переговоры с операторами ЦОД о том, чтобы добавить ещё 5–6 ГВт вычислительных мощностей в городе Уланчаб (Ulanqab) во Внутренней Монголии. Также ByteDance является клиентом ЦОД ChinData в технопарке Taihang Mountain Energy and Information Technology Industrial Campus близ Датуна (Datong) в провинции Шаньси (Shanxi) на севере Китая.

Вне КНР ByteDance — якорный арендатор объекта Bridge Data Centres в Джохоре (Johor, Малайзия). Также она взаимодействует с DayOne в Сингапуре и нацелена на реализацию проектов в Таиланде, Бразилии и Австралии. В США мощности TikTok размещены в ЦОД Oracle в Техасе, а в Европе арендуются ЦОД у Green Mountain в Норвегии. Также компания ведёт дела с Hyperco и DayOne в Финляндии. Помимо TikTok компания предлагает и собственные облачные сервисы под брендом Volcano Engine.

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