ByteDance ведёт переговоры о покупке китайских ИИ-ускорителей Iluvatar CoreX и Baidu

ByteDance, материнская компания TikTok, ведёт переговоры с шанхайской компанией Iluvatar CoreX о покупке ИИ-чипов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В случае достижения договорённости, Iluvatar CoreX станет третьим крупным отечественным поставщиком GPU для ByteDance после Huawei и Cambricon, отметили источники агентства.

По их данным, в этом году Iluvatar CoreX поставит ByteDance не менее 50 тыс. чипов, и большая часть из них будет использоваться для задач инференса, поскольку ByteDance стремится расширить клиентскую базу своего ИИ-чат-бота Doubao. Впрочем, переговоры ещё не завершены и окончательные условия сделки могут измениться. Кроме того, по данным источников Reuters, ByteDance, также рассматривает возможность использования ускорителей Baidu Kunlunxin. Раннее стало известно о разработке ByteDance собственных ИИ-чипов и закупке миллионов ИИ ASIC Qualcomm.

По словам одного из источников, чипы Kunlunxin уже используются Tencent Cloud. Публикация агенства о возможных сделках в Китае свидетельствует о том, что выпуск китайскими производителями ИИ-чипов набирает обороты. Этому способствует поддержка властями использования разработанных на местном уровне чипов для повышения самодостаточности на фоне экспортного контроля США над передовыми чипами. Китайские производители GPU и чипов для ИИ в прошлом году заняли почти 41 % китайского рынка ИИ-серверов, на котором некогда доминировала NVIDIA. Рыночная доля американской компании в Китае, одном из важнейших для неё рынков, упала до нуля, утверждает глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

До сих пор Iluvatar CoreX в основном поставляла чипы для государственных закупок, сообщил один из источников. Поэтому сделка с ByteDance, одной из крупнейших китайских технологических компаний и крупным инвестором в ИИ-инфраструктуру, крайне важна для неё. Iluvatar CoreX вышла на Гонконгскую биржу в январе этого года.

Её выручка в 2025 году составила ¥1 млрд ($148 млн), причём около 90 % продаж пришлось на GPU. Согласно информации на сайте компании, чипы серии Tiangai предназначены для ИИ-обучения, а чипы серии Zhikai — для задач инференса. По прогнозам Huatai Securities, выручка Iluvatar CoreX в этом году достигнет ¥3,04 млрд ($449,8 млн), а общий объём поставок превысит 100 тыс. чипов (рост год к году — на 139 %). По оценкам аналитиков, средняя цена чипов Zhikai составляет ¥12 тыс. ($1775)/шт.

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