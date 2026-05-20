Alibaba представила ИИ-ускоритель Zhenwu M890, который втрое быстрее предшественника

Alibaba Group представила ИИ-ускоритель Zhenwu M890, разработанный её подразделением T-Head Semiconductor (Pingtouge Semiconductor), сообщило агентство Reuters. Согласно опубликованным сведениям о Zhenwu M890, это самый высокопроизводительный продукт, созданный T-Head на сегодняшний день. Он позиционируется как конкурент ускорителю NVIDIA H100, хотя и уступает ему по ряду показателей. Чип поддерживает форматы FP32/BF16/FP16 для обучения и FP8/FP4/INT8/INT4 — для инференса. Новый ускоритель был специально разработан для новой волны ИИ-агентов.

Сообщается, что новинка примерно в три раза превосходит предшественника Zhenwu 810E по производительности, но точные характеристики не приводятся. Ускоритель имеет 144 Гбайт неназванной памяти. Каждый M890 имеет 8 портов интерконнекта ICN (800 Гбайт/с) и поддерживает бесшовное объединение до 64 карт. Также была представлена серверная система Panjiu AL128, которая объединяет 128 ускорителей Zhenwu M890 в одной стойке. Система вместе с фирменным стеком T-SAIL уже сейчас доступна китайским корпоративным клиентам через платформу Alibaba Cloud для внутреннего рынка, известную как Bailian.

По словам компании, новый чип хорошо подходит для обработки больших объёмов памяти и коммуникационных нагрузок агентских приложений, для которых модели должны сохранять длительные периоды контекста и координировать свои действия в реальном времени. T-Head сообщила, что на сегодняшний день отгрузила более 560 тыс. ускорителей семейства Zhenwu, и более 400 внешних клиентов из 20 отраслей, включая автопроизводителей и финансовые компании, уже их внедрили. В начале апреля Alibaba и оператор China Telecom заявили о запуске ЦОД на юге Китая, работающего на собственных чипах компании.

Alibaba также представила план разработки чипов на несколько лет вперёд, согласно которому в III квартале 2027 года выйдет преемник под названием V900, а в III квартале 2028 года — чип следующего поколения — J900. Согласно заявлению Alibaba, запланированный к выпуску в следующем году V900 обеспечит примерно трёхкратное увеличение производительности по сравнению с M890. По имеющейся информации, ускорители Alibaba Group производятся по техпроцессам, которые китайские заводы могут использовать без контролируемого США литографического оборудования, что является ограничивающим фактором, определяющим весь цикл производства микросхем в Китае.

Поскольку ни один экземпляр H200 из одобренных США для поставки десяти китайским покупателям так и не был отгружен, китайские клиенты ускоряют переход к альтернативам местных компаний: Alibaba Zhenwu, Huawei Ascend, Cambricon Siyuan и др. По мнению Counterpoint Research, Zhenwu даст местным компаниям ещё один вариант для их ИИ-инфраструктуры, хотя остаются вопросы о том, сколько чипов Alibaba сможет выпустить на местных полупроводниковых заводах (SMIC): «M890 — это небольшой, но реальный вклад в самодостаточность Китая в области ИИ… С точки зрения чистой производительности кремния, M890 не является настоящим конкурентом H200. Но в этом и нет нужды. Для китайского рынка это достойная замена H200».

