Никуда они не денутся: Baidu объявила о росте выручки от облачных GPU на 184 %

Китайский IT-гигант Baidu объявил инвесторам, что новым высокомаржинальным направлением бизнеса становится облачная ИИ-инфраструктура. По словам компании, без неё корпоративные клиенты компании уже не могут обойтись, сообщает The Register. Подводя итоги I квартала 2026 года, компания сообщила, что выручка облачного направления, связанная с ИИ-ускорителями (GPU) выросла на 184 % г/г, значительно опередив темпы роста облачного рынка в целом.

В компании отмечают, что GPU-сегмент значительно более маржинален, чем CPU. Этому способствует высокий спрос, дефицит предложения, а также более высокие технологические барьеры и возможности поддерживать высокие цены. Кроме того, ИИ-приложения сами по себе высокомаржинальны благодаря, не в последнюю очередь благодаря подпискам. Компания уверена, что при ограниченном предложении качественных облачных ИИ-мощностей клиентам приходится ориентироваться не только на цену, но и, в первую очередь, на надёжность и стабильность работы инфраструктуры.

Утверждается, что корпоративные заказчики ценят не только и не столько пиковую производительность чипов, сколько устойчивость работы масштабных систем, совместимость с востребованными ИИ-моделями и фреймворками, стоимость и простоту миграции, поддержку крупномасштабных кластеров и, конечно, экономическую эффективность. Компания отметила резкий спрос на ИИ-инфраструктуру, при этом наибольший рост демонстрирует инференс. Это свидетельствует о том, что клиенты в целом отходят от обучения моделей и занялись их внедрением в бизнес-процессы, что обещает дальнейший рост.

Одно из важнейших преимуществ Baidu — разработка собственных ИИ-чипов Kunlunxin, в том числе новейших вариантов на основе проприетарных решений. Собственная аппаратная платформа и полный ИИ-стек позволит и дальше снижать издержки и наращивать маржинальность. В январе сообщалось, что Kunlunxin, подразделение Baidu по выпуску ИИ-чипов, тайно подала заявку на IPO. В компании признают, что китайские ИИ-ускорители ещё уступают передовым зарубежным решениям при некоторых сложных сценариев обучения моделей, но для инференса они уже вполне годятся. При этом развитию мешают ограниченные производственные мощности и требующие развития цепочки поставок, спрос растёт быстрее предложения.

Отдельно компания рассказала о перспективах развития сервиса роботакси Apollo Go, которому ещё предстоит заслужить полное доверие пользователей. Также компания развивает т. н. индустрию «цифровых людей» (Digital Human). Этих ИИ-аватаров клиенты используют для онлайн-коммуникаций с поддержкой десятков языков и регионов. Подход Baidu во многом схож с Alibaba, у которой тоже есть собственное аппаратное подразделение T-Head, и резко контрастирует с развитием Tencent.

Несмотря на быстрый рост, ИИ-направление пока приносит Baidu не так уж много выручки в глобальном масштабе. Так, выручка ИИ-облака достигла ¥8,8 млрд (около $1,3 млрд). Тем не менее, впервые в истории компании более 50 % выручки пришлось именно на ИИ-продукты, ¥13,6 млрд ($2 млрд) из общеквартальной выручки в ¥26 млрд ($3,8 млрд). При этом, если бы ИИ-сегмент не рос, квартальная выручка Baidu фактически даже снизилась бы.

