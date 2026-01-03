Китайская Kunlunxin, подразделение Baidu по выпуску ИИ-чипов, тайно подала заявку на IPO

Baidu намерена выделить подразделения Kunlunxin, ответственное, в частности, за разработку ИИ-ускорителей, в отдельную структуру и провести его IPO в Гонконге. Это отражает стремление компании обеспечить себе полупроводниковую самодостаточность. Дочернее предприятие тайно подало заявление Гонконгской фондовой бирже. При этом детали, включая масштаб, структуру и время выхода на IPO, пока неизвестны, сообщает DigiTimes.

Kunlunxin была основана в 2012 году как внутреннее подразделение Baidu, специализирующееся на разработке чипов для поддержки поискового, облачного бизнеса компании и её проектов в сфере ИИ-моделей. Со временем Kunlunxin превратилась в независимый бизнес, в котором Baidu сохранила контролирующую долю 59%. Ранее сообщалось что Kunlunxin в ходе недавнего раунда по привлечению средств оценивалась приблизительно в ¥21 млрд ($3 млрд). Успешный выход на IPO может обеспечить компании финансовые ресурсы и узнаваемое имя для скорейшего масштабирования, усиления программной экосистемы и обеспечения возможности конкуренции на более высоком уровне.

Предложенное выделение бизнеса отражает стремление Baidu продвигать Kunlunxin в качестве независимого ценного актива и привлекать инвесторов, специализирующихся именно на ИИ-полупроводниках. Сама Baidu находится под давлением в связи с замедлением роста рекламных доходов и наращивает инвестиции в ИИ, чипы, системы автономного вождения, рассчитывая, что они станут новыми драйверами роста. Выход Kunlunxin на биржу также даст последней больше манёвренности при привлечении капитала напрямую и будет способствовать укреплению своего статуса в делах с клиентами, поставщиками и партнёрами. Впрочем, даже после выхода на биржу компания останется структурой Baidu.

Примечательно и время выхода, на фоне роста активности компаний, желающих выйти на IPO в Гонконге. Пекин стремится добиться самодостаточности на рынке чипов в ответ на ужесточение США экспортного контроля, касающихся передовых полупроводников. По данным Лондонской фондовой биржи (LSEG), IPO в Гонконге только в 2025 году привлекли более $36 млрд, это наиболее значимый результат с 2021 года.

Выделение Kunlunxin имеет важное значение для всей индустрии, поскольку оно отражает то, как китайские технологические компании всё чаще отпускают подразделения, занимающиеся разработкой чипов, в более свободное плавание. Это упрощает доступ к капиталу, позволяет подстраивается под нужды рынка и ускоряет разработку продуктов, способных заменить ведущую мировые решения. Такие чипы всё активнее применяются при инференсе, в правительственных проектах, а также в облачных и телеком-инициативах, в которых имеет ключевое значение стоимость, стабильность поставок, и местное происхождение.

На Гонконгскую биржу стремятся выйти и компании с материкового Китая. Так, разработчик ускорителей Biren уже привлекла $717 млн. Он присоединится к растущему числу китайских технологических компаний с материка, стремящихся к листингу в Гонконге, в числе которых ИИ-стартап MiniMax и ИИ-стартап Knowledge Atlas Technology (Zhipu AI). IPO Biren проходит на фоне дебюта её конкурентов Moore Threads и MetaX в декабре 2025 года на фондовой бирже в Шанхае, где их акции подскочили на сотни процентов.

