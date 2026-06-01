США принимают меры, чтобы заблокировать поставки ИИ-чипов NVIDIA китайским компаниям

Министерство торговли США в воскресенье приняло меры, чтобы закрыть потенциальную лазейку, потенциально позволяющую экспортировать компаниям передовые чипы NVIDIA подразделениям китайских техногигантов, находящимся за пределами КНР, сообщает Reuters. Предполагается, что лучшие американские чипы поступали филиалам китайских компаний, расположенным в странах вроде Малайзии, Индонезии и даже Японии.

Новое руководство опубликовали на сайте Министерства торговли, после того как, по данным источников, в Вашингтоне появился документ, посвящённый данной лазейке. В документе, пока не имеющем авторства, сообщается, что «шлюзы незаметно открылись». Другими словами, постепенно снизилась эффективность ограничений. Пока нет данных, как много чипов экспортировали в год, когда, как пишет Reuters, «администрация Трампа оставила дверь открытой» Один из осведомлённых отраслевых источников сообщил, что речь идёт о сотнях тысяч ускорителей.

В руководстве Бюро промышленности и безопасности (BIS) сообщило, что обеспечит обязательное лицензирование для структур со штаб-квартирами в Китае, даже если их подразделения расположены за его пределами. Фактически, как сообщает бюро, руководство разъясняет требования к лицензированию, действующие с 2023 года. Представитель NVIDIA заявил, что новое руководство ничего не изменит для компании, добавив, что не может поставлять чипы, поскольку Министерство торговли недвусмысленно установило в своём документе лицензионные ограничения для компании.

Фактически Министерство торговли само создало лазейку, когда объявило в мае 2025 года, что не будет соблюдать правило AI Diffusion Rule, принятое в последние дни прошлой администрации США — оно фактически делило мир на страны, которым можно продавать ИИ-ускорители без ограничений и те, которым можно, но с оговорками или вовсе нельзя. По словам экспертов, оставленная лазейка позволяла зарубежным подразделениям китайских компаний покупать чипы NVIDIA Blackwell безо всяких лицензий. В результате китайские компании покупают эти чипы и, похоже, в больших масштабах.

Эксперты уверены, что новое руководство закроет лазейку, но останется другая. В частности, к TSMC и другим контрактным производителям отсутствуют требования проверять, что заказываемые у них передовые ИИ-чипы не предназначены для подставных структур, работающих на китайских покупателей. Сообщается, что в новом руководстве этот недочёт по-прежнему не устранен. Кроме того, если чипы уже установлены, новый документ не требует от операторов ЦОД прекратить использование таких чипов или остановить обслуживание передового оборудования вроде серверов.

Ранее сообщалось, что Китай довольно активно прибегает к контрабанде ИИ-ускорителей, а также пользуется услугами компаний за рубежом, чтобы обойти американские санкции. Кроме того, страна наращивает производство собственных ускорителей и достигла соглашения с США о поставках относительно устаревших NVIDIA H200.

