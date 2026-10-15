Jefferies: китайский ИИ грозит устроить «перезагрузку» отрасли с триллионными оборотами

Аналитики Jefferies задались вопросом, приведёт ли падение затрат на искусственный интеллект из-за появления дешёвых открытых китайских моделей к «перезагрузке» всей отрасли ИИ, в то время как поставщики облачных услуг стремятся окупить триллионные капитальные затраты, пишет The Register.

Около половины из резервов по контрактам Microsoft, Alphabet, Amazon и Oracle в общей сложности на $2,3 трлн связаны с OpenAI и Anthropic, говорится в недавней исследовательской заметке Jefferies, посвящённой азиатским рынкам. При этом китайские модели ИИ, открытые модели и малые языковые модели грозят обрушением ценовой политики, которую устанавливают два лидера отрасли из США, что ставит под сомнение их будущие доходы.

На агрегаторе OpenRouter за неделю, завершившуюся 27 сентября, китайские модели обработали 76,12 трлн токенов — в конце апреля этот показатель составлял 4,37 трлн. На модели четырёх крупнейших американских разработчиков пришлись 14,2 трлн токенов. В авангарде китайская Moonshot AI Kimi K3, которая состязается напрямую с Anthropic Claude Fable 5.

В этом году крупнейшие гиперскейлеры в общей сложности потратят от $600 млрд до $800 млрд на строительство ИИ ЦОД, финансируя эти проекты всё больше за счёт долговых обязательств, а не собственных средств. И в Jefferies пытаются понять, откуда будут поступать будущие доходы этих компаний: «Больше нельзя исходить из того, особенно с появлением таких систем как Kimi K3, что LLM когда-либо будут прибыльными, учитывая связанный с этим обвал цен на токены. Для гиперскейлеров это чрезвычайно актуально, потому что они вложились в мощности ЦОД, рассчитывая, что их закупят такие компании как Anthropic и OpenAI».

В долгосрочной перспективе ставка на ИИ может представляться целесообразной, но в среднесрочной неопределённость очень велика. «В какой-то момент не столь отдалённого будущего история ИИ должна подвергнуться большой перезагрузке. Действительно ли капзатраты четырёх гиперскейлеров в 2027 году составят $993 млрд?» — задают вопрос аналитики. Важным оказывается и вопрос о том, какая часть заявленной прибыли гиперскейлеров зависит от их инвестиций в разработчиков моделей ИИ, от которых будут также зависеть доходы. Особую важность в отчётности приобретает статья «Прочие доходы и расходы», в которую входит прибыль от вложений. И эти вложения, указывают в Jefferies, «вероятно, будут включать позиции в неторгуемых акциях, связанных с ИИ».

За четыре квартала до II квартала 2026 года приведённая годовая прибыль четырёх крупнейших гиперскейлеров выросла на $222 млрд и достигла $581 млрд, но весь этот рост объясняется статьёй «Прочие внеоперационные доходы/расходы» — показатели по ней выросли на $224 млрд г/г, достигнув $237 млрд, то есть именно на них пришёлся «весь рост прибыли».

Другое исследование показало, какой объём доходов и займов может потребоваться облачным провайдерам для финансирования планов по строительству ЦОД: к 2031 году отрасль ИИ должна генерировать $6 трлн в год, чтобы продолжать финансировать инфраструктуру, необходимую для удовлетворения ожидаемого спроса. То есть отрасли потребуются новые сценарии применения, помимо повышения производительности труда сотрудников.

Уже в следующем году капзатраты гиперскейлеров превысят $1,5 трлн, подсчитали в TrendForce. Google, Meta✴ и Microsoft поддержали обязательство по полной оплате расходов на энергетическую инфраструктуру для ЦОД. В Банке Англии, однако, уверены, что скорой экономической выгоды от ИИ ждать не следует.

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