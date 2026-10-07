Банк Англи призвал не ждать скорой экономической выгоды от ИИ

По словам главы Банка Англии Эндрю Бейли (Andrew Bailey), в отрасль ИИ направляется немало средств, и искусственный интеллект способен внести значительный вклад в британскую и мировую экономику, но эффект может оказаться ниже ожиданий финансовых рынков. При этом дожидаться экономической выгоды, возможно, придётся дольше, чем предполагалось, сообщает Computer Weekly

Согласно протоколу заседания Комитета по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) Банка Англии от 25 сентября, развитие ИИ может повлиять на широкий круг инвесторов и финансовых рынков. Отмечено, что всё больше инвестиций привлекается за счёт выпуска долговых обязательств. Как предупредили в FPC, рост долговой нагрузки ИИ-бизнесов в комбинации с их непрозрачностью и всё более частыми «циклическими» схемами финансирования могут осложнить оценку рисков и увеличить потери, если ожидания не оправдаются.

Комитет также подчеркнул, что оценка перспектив роста и финансовые прогнозы отчасти зависят от ожиданий того, что развитие и внедрение ИИ обеспечит значительный рост производительности труда. Поэтому пересмотр ожиданий способен сказаться не только на стоимости связанных с ИИ активов, но и на рынках государственного долга.

Дополнительно в FPC обсудили сложившуюся ситуацию сокращающегося разрыва между ИИ-моделями с открытыми и закрытыми весами. Предполагается, что это обеспечит широкий доступ к передовым ИИ-возможностям. При этом возникают и риски для IT-безопасности, поскольку открытыми моделями могут пользоваться, например, киберпреступники. Впрочем, это также означает, что современные ИИ-возможности станут доступны всем без необходимости платить за доступ к лучшим закрытым моделям.

Если open source модели обеспечат передовые ИИ-возможности, покупатели могут предпочесть более дешёвые открытые варианты решениям, предлагаемым компаниями вроде OpenAI и Anthropic. Кроме того, для использования открытых моделей обычно требуется менее производительное оборудование.

По прогнозам Gartner, инвесторам в ИИ-бизнесы, возможно, придётся ожидать измеримой экономической отдачи более пяти лет. В компании полагают, что совокупные инвестиции в ИИ не обеспечат необходимую для рентабельности доходность инвестированного капитала (ROIC) на уровне 12 % ранее 2032 года.

С точки зрения покупателей IT-продуктов и руководителей, отвечающих за IT-стратегию компаний, имеются вполне реальные риски того, что к тому времени некоторые бизнесы, у которых они приобрели ИИ-продукты, уже прекратят существование. Кроме того, не исключён рост стоимости инференса и машинного обучения, поскольку ИИ-бизнесы намерены как поднимать стоимость компании, так и продолжить инвестиции в дорогое ИИ-оборудование.

Ранее Gartner прогнозировала, что большинство кастомных ИИ-моделей и проектов генеративного ИИ ожидает провал, а Банк Англии намеревался проверить кредитование ЦОД на фоне возможного пузыря на рынке ИИ. На днях компания Bain & Company опубликовала доклад, согласно которому к 2031 году ИИ-индустрия должна приносить $6 трлн ежегодно, чтобы отбить затраты на инфраструктуру.

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