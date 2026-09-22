К 2050 году из-за ИИ контейнеры с электронными отходами смогут шесть раз опоясать Землю

Согласно докладу, представленному НКО Basel Action Network (BAN), к 2050 году электронными отходами от ИИ-инфраструктуры можно будет заполнить цепочку морских контейнеров, способную шесть раз опоясать Землю, сообщает The Register. Хотя эти отходы, как ожидается, будут направлены на утилизацию, авторы отмечают тот факт, что существующие оценки в десятки раз занижают масштаб проблемы.

Ранее при оценках внимание уделялось в основном серверам и ускорителям, на которые по массе приходится всего 13 % оборудования ЦОД. Если учитывать системы распределения энергии, резервные источники питания, охлаждение, сетевое оборудование и прочую инфраструктуру, отходов может и вовсе оказаться в 40–60 раз больше, чем прогнозируют сегодня известные эксперты. Всего речь идёт о 7 тыс. т отходов для условного ИИ ЦОД мощностью 100 МВт — при модернизации объекта значительная часть оборудования подлежит замене.

В докладе How Big Is the AI Waste Wave? Исходят из заявленных отраслью планов строительства новых объектов. На основе этих планов рассчитывается потенциальный объём отходов, который, вероятно, возникнет благодаря ИИ-буму. С 2025 по 2050 гг. на ИИ-инфраструктуру придётся 395–617 млн т электронных отходов, которыми можно заполнить 15–23 млн морских контейнеров. Даже 20 млн поставленных друг за другом контейнеров растянутся на 244 тыс. км, что примерно в шесть раз больше длины окружности Земли.

Оценка учитывает несколько допущений. Предполагается, что медь, сталь, охлаждающее и электрораспределительное, а также сетевое оборудование и вычислительные модули в современных ЦОД будут работать по несколько лет, а не десятилетиями — поскольку технологии будут морально устаревать. Так, при замене стоек мощностью 5–15 кВт на стойки 50–140 кВт, поддерживающие ИИ-нагрузки, придётся заменить и большую часть силовой инфраструктуры. Только в кабелях и шинопроводах ЦОД на 100 МВт содержится 2,7 тыс. т меди.

ИИ-ускорители, по оценкам BAN, приходится менять каждые два-три года, тогда как у «классических» серверов жизненный цикл составляет порядка в 5–7 лет. Модель предполагает, что владельцы меняют серверы целиком, поскольку OEM-производители обычно поставляют полностью собранное и предварительно сконфигурированное системы. Для прочего оборудования циклы обновления разнятся. Так, для сетевой инфраструктуры цикл составляет 3–4 года, системы распределения электропитания меняют раз в восемь лет, а резервного электропитания — раз в пять лет, как и системы охлаждения.

Это лишь первый доклад из серии исследований. Второй, как ожидается, позволит оценить возможности переработки и повторного использования компонентов для снижения электронных отходов. Третий посвятят потенциальной токсичности таких компонентов, включая загрязнение PFAS-химикатами, а четвёртый — способам снижения связанных рисков. Пока что ни один гиперскейлер или международная структура не публиковали планов переработки и использования электронных отходов в прогнозируемых НКО масштабах. Подчёркивается, что существующей инфраструктуры не хватает даже для безопасной переработки отходов в нынешних объёмах.

По словам BAN, до сих пор связанные с ИИ дискуссии уделяли основное внимание электроснабжению, углеродным выбросам и водопользованию, в основном, не рассматривая вопрос того, что происходит непосредственно с оборудованием. В организации подчёркивают, что масштабное строительство ИИ-инфраструктуры может привести к катастрофическому кризису, если бизнес и власти не будут планировать действий в отношении «цунами отходов».

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