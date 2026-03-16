Korea Zinc собралась добывать редкоземельные элементы из отходов ЦОД американских бигтехов

Южнокорейская Korea Zinc объявила о начале переговоров с американскими технологическими гигантами о переработке отходов дата-центров. Это позволит добывать редкоземельные элементы из «вторичного» сырья, что особенно выгодно для США на фоне стремления страны снизить зависимость от поставок таких элементов из Китая, сообщает Reuters.

По данным компании, считающейся одним из крупнейших металлургических предприятий мира, дополнительно она намерена перерабатывать аккумуляторы и солнечные панели, также получая редкоземельные элементы и металлы, необходимые в электронике, для производства транспорта, в энергетике и оборонной промышленности.

Инициатива обеспечит США дополнительным источником редкоземельного сырья, поскольку в Китае добывается около 90 % общемирового объёма подобных элементов. В рамках торговых войн с США Китай ограничил их экспорт.

В Korea Zinc сообщили, что два года тайно изучали технологии добычи редкоземельных элементов. Сумма инвестиций и компании, участвующие в проекте, пока не раскрываются, но сообщается, что компания уже инвестировала в переработку отходов, в том числе купила предприятие, занимающееся переработкой ненужной электроники, а также компанию, торгующую металлическим ломом. Дополнительно заключено соглашение с одной из компаний, владеющих технологией разделения минералов. В целом Korea Zinc намерена стать важным участником цепочки поставок в США, освоив в стране добычу, очистку и поставку редкоземельных элементов.

Первые сведения о строительстве предприятия площадью 650 тыс. м2 при помощи Министерства обороны и Министерства торговли США появились ещё в 2025 году. В декабре 2025 года Korea Zinc объявила о намерении построить в Теннесси завод по переработке критически важных минералов за $7,4 млрд. Это первое плавильное предприятие в США с 1970-х годов, большей частью финансируемое за счёт американского правительства. По данным Korea Zinc, завод будет обеспечивать выплавку 540 тыс. тонн цветных металлов, в т.ч. 11 важнейших: сурьмы, галлия, германия и др.

В Korea Zinc подчёркивают, что после введения Китаем контроля за экспортом редкоземельных металлов в США в апреле 2025 года отношение американцев к проблеме поставок значительно изменилось.

В 2025 году Korea Zinc зарегистрировала высокую операционную прибыль в объёме 1,2 трлн вон ($813 млн) — во многом благодаря продажам сурьмы, которая критически важна для военной промышленности и, в частности, для производства ядерного оружия. Как заявляют в компании, «прошлый год был годом сурьмы», поскольку она стоила вдвое дороже, чем годом ранее.

Рентабельность нового завода планируется на уровне 17–19 %. По данным сеульской DB Securities, это выше, чем у действующего 51 год перерабатывающего завода компании, работающего в Корее.

Власти США, будучи соинвестором, оказывают проекту всевозможную поддержку. В частности, сообщается об ускоренном получении разрешений. Также ожидается обеспечение минимальных закупочных цен на критически важные элементы в США.

Строительство должно стартовать в начале 2027 года, а завод должен выйти на безубыточность в течение года после начала работы, которое запланировано на 2030 год.

В последнее время проекты утилизации электроники для добычи сырья активно продвигаются в США. Например, Western Digital запустила в США масштабную программу извлечения редкоземельных элементов из HDD — по состоянию на апрель 2025 года было уже переработано почти 23 т дисков Microsoft.

