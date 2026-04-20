DEScycle поможет Cisco восстанавливать металлы из её оборудования

Американский техногигант Cisco объединил усилия с занимающейся переработкой электронных отходов компанией DEScycle. С её помощью Cisco рассчитывает опробовать платформу для извлечения металлов из отжившей своё электроники, сообщает Datacenter Dynamics.

В частности, в рамках проекта Cisco намерена развернуть модульную платформу для переработки электронного лома, полученного из оборудования самой компании, на предприятии DEScycle вы Уилтоне (Wilton, Великобритания). Как заявляют представители компании, в ходе испытаний планируется оценить эффективность извлечения металлов и провести технико-экономический анализ.

Предполагается, что в рамках испытаний предоставленное Cisco оборудование будет разобрано, а платы и прочие электронные элементы будут переработаны DEScycle. В будущем предприятие станет перерабатывать «сырьё» контролируемыми партиями, добиваясь высоких показателей извлечения критически важных и драгоценных металлов. Основная цель испытаний — демонстрация стабильных показателей при восстановлении металлов и предоставление Cisco прозрачных сведений о восстановлении и рабочих процессах в целом. Кроме того, планируется оценить возможность интеграции платформы в «обратные» цепочки поставок с предоставлением информации для отслеживания на протяжении всего процесса.

По словам DEScycle, испытания — важная демонстрация того, как распределённую модульную переработку металлов можно интегрировать в уже действующие цепочки создания стоимости на рынке электроники. Компания рассчитывает предложить надёжный, экономически конкурентоспособный и экобезопасный способ переработки отходов с прозрачной информацией об эффективности переработки и отслеживаемостью.

Ранее Cisco уже инвестировала в компанию DEScycle, приняв участие в раунде финансирования серии A в 2024 году, в рамках которого удалось привлечь £10,2 млн ($13,8 млн). Лондонская компания применяет для замены традиционной, энергоёмкой и небезопасной для окружающей среды технологии переплавки т.н. глубокие эвтектические растворители (DES), позволяющие получать металлы из электронных отходов. Сообщается о возможности извлечения 95–99 % драгоценных элементов.

В последние годы в компании по переработке электронных отходов охотно инвестировали техногиганты или заключали с такими компаниями партнёрские соглашения. У Microsoft и AWS есть собственные программы переработки и восстановления серверного оборудования. Microsoft даже создала серверы GreenSKU, использующие старые, но всё ещё работающие компоненты. Western Digital научилась извлекать редкоземельные элементы из старых жёстких дисков, а Seagate восстанавливает б/у SSD и HDD и заново продаёт их.

Впрочем, реализовано немало других проектов. Например, сообщалось, что Microsoft инвестировала в Cyclic Materials, извлекающей редкоземельные элементы из старых HDD, а Meta✴ и Mycocycle экспериментировали с переработкой мусора после строительства ЦОД с помощью грибов. В октябре 2024 года появилась информация, что ABB Robotics и Molg построят роботизированные микрозаводы по переработке электронных отходов гиперскейлеров. В марте сообщалось, что Korea Zinc собралась добывать редкоземельные элементы из отходов ЦОД американских бигтехов.

