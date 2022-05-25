Microsoft построит в США фабрику Circular Center по переработке серверов и компьютеров

Компания Microsoft подала заявку на строительство специального объекта Circular Center в городке Куинси штата Вашингтон. После ввода в эксплуатацию здесь планируется перерабатывать старые серверы и компьютеры. Городские власти пошли навстречу компании, подтвердив, что проект не должен оказать значительно негативного влияния на окружающую среду.

Проект MWH90 CC предусматривает строительство здания площадью 1905 м2 для переработки бывших в эксплуатации компьютеров, серверов и комплектующих. Для этого в Куинси будет расширен и доработан кампус компании, на территории которого уже имеется функционирующий ЦОД.

К 2025 году Microsoft планирует перерабатывать 90 % своего облачного оборудования, а к 2030 году этот показатель должен достигнуть 100 %. При этом в докладе за прошлый год упомянуто, что расширение инфраструктуры ЦОД и продажи Xbox привели к росту выбросов класса Scope 3 на 23 % — такие выбросы не являются прямым результатом деятельности компании, но она своей деятельностью косвенно влияет на их объёмы.

Новый Circular Center будет очередным из специальных центров, строительство которых началось в 2020 году. В переработку там идут облачные серверы и прочее оборудование, причём некоторые компоненты могут быть использованы заново, перепроданы или перепрофилированы для использования в иных целях. Например, отдельные части могут использоваться даже в электронных игрушках и игровых системах.

В 2020 году работу начали три Circular Center в Амстердаме, Дублине и американском Бойдтоне. В компании утверждают, что она уже получила возможность заново использовать 83 % критически важных комплектующих, снизив выбросы на 145 000 тонн.

В обозримом будущем планируется строительство ещё нескольких центров аналогичного назначения по всему миру — от США до ЕС и Австралии. Прочие облачные компании, включая Google, Oracle и AWS реализуют похожие проекты, причём часть бывших в употреблении комплектующих используется в инфраструктуре самих компаний, а часть продаётся на вторичном рынке. Так, только Google и только в 2020 году продала 8,2 млн уже использовавшихся компонентов.

Ранее сообщалось, что у Microsoft довольно необычный подход к защите природы. В январе появилась информация, что компания намерена вырубить более 2500 деревьев в Техасе для строительства дата-центра. В качестве компенсации компания обещала высадить более 800 новых и заплатить в фонд защиты деревьев около $1,5 млн.

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